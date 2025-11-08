Viernes, noviembre 7, 2025
Secretaría de Bienestar realiza jornada informativa en beneficio de migrantes

La Redacción

Con el propósito de fortalecer los lazos entre Tlaxcala y sus familias migrantes, la Secretaría de Bienestar estatal realizó una jornada informativa en la que se dieron a conocer los programas y servicios que ofrecen la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) y la Financiera del Bienestar (FINABIEN).

El encuentro, realizado en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI 82), reunió a beneficiarias y beneficiarios del programa “Bienestar para las Personas Indígenas 2025”, quienes conocieron alternativas para mejorar su economía familiar, acceder a servicios financieros seguros y recibir orientación sobre trámites relacionados con migración o retorno.

Durante la sesión, personal de la DAM explicó los apoyos disponibles para acompañar a quienes tienen familiares en el extranjero, mientras que representantes de FINABIEN presentaron las ventajas de contar con su tarjeta de servicios, que facilita el acceso a créditos y herramientas financieras confiables.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, señaló que estas acciones buscan ofrecer respaldo a familias tlaxcaltecas que son beneficiarias de las dependencias y tiene familiares radicando en el extranjero.

“Queremos que las familias tlaxcaltecas que tienen a sus seres queridos lejos sepan que no están solas, que desde su tierra cuentan con acompañamiento, asesoría y programas que impulsan su bienestar”, destacó Álvarez Corona.

Con estas acciones, la dependencia reafirma su compromiso con la inclusión y el desarrollo integral de las familias tlaxcaltecas, acercando oportunidades que fortalecen la economía local y el vínculo con quienes migraron en busca de un mejor futuro.

