Secretaría de Bienestar fortalece acceso al agua en hogares vulnerables

La Secretaría de Bienestar del estado continúa la entrega de tinacos para mejorar las condiciones de vivienda de familias tlaxcaltecas vulnerables y asegurar que más hogares cuenten con agua disponible para su uso diario.

En Apetatitlán, 76 familias fueron beneficiadas con estos equipos que representan un apoyo directo a su bienestar, al permitirles almacenar agua de forma segura y contar con mayores condiciones de higiene, tranquilidad y cuidado dentro del hogar.

Estas acciones garantizan que las familias que viven en zonas marginadas accedan a infraestructura doméstica básica que fortalece la seguridad hídrica y reduce desigualdades en el acceso al agua.

La presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar subrayó que cada tinaco entregado se traduce en mejores condiciones para vivir en los hogares.

“Dotar a las familias de herramientas para almacenar agua es una acción de alto impacto social, y una muestra del compromiso de atender necesidades reales con acciones cercanas a la gente”, afirmó Espinosa de los Monteros Cuéllar.

La Secretaría de Bienestar informó que continuará llevando este programa a más comunidades, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de que más hogares tengan acceso al agua como elemento fundamental para su desarrollo y calidad de vida.