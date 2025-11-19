Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEstado

Secretaría de Bienestar fortalece acceso al agua en hogares vulnerables

La Redacción

La Secretaría de Bienestar del estado continúa la entrega de tinacos para mejorar las condiciones de vivienda de familias tlaxcaltecas vulnerables y asegurar que más hogares cuenten con agua disponible para su uso diario.

- Anuncio -

En Apetatitlán, 76 familias fueron beneficiadas con estos equipos que representan un apoyo directo a su bienestar, al permitirles almacenar agua de forma segura y contar con mayores condiciones de higiene, tranquilidad y cuidado dentro del hogar.

Estas acciones garantizan que las familias que viven en zonas marginadas accedan a infraestructura doméstica básica que fortalece la seguridad hídrica y reduce desigualdades en el acceso al agua.

La presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar subrayó que cada tinaco entregado se traduce en mejores condiciones para vivir en los hogares.

- Advertisement -

“Dotar a las familias de herramientas para almacenar agua es una acción de alto impacto social, y una muestra del compromiso de atender necesidades reales con acciones cercanas a la gente”, afirmó Espinosa de los Monteros Cuéllar.

La Secretaría de Bienestar informó que continuará llevando este programa a más comunidades, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de que más hogares tengan acceso al agua como elemento fundamental para su desarrollo y calidad de vida.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En Puebla, las pérdidas provocadas por bloqueos carreteros pueden ascender a 8 millones de dólares diarios, según cálculos oficiales de la Secretaría de Desarrollo...

SEPE destinará un millón de pesos para impulsar Sistema Estatal de Investigadores en 2025

Dania Corona Muñoz -
El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández informó que el Sistema Estatal de Investigadores de Educación Básica...

Detiene policía capitalina a presunto ladrón y recupera motocicleta con reporte de robo

La Redacción -
Gracias a una rápida intervención de elementos que realizaban patrullaje preventivo en la calle 20 de Noviembre, a la altura de Diego Muñoz Camargo,...

Más noticias

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Sedatu restituyó 9 mil hectáreas este año a pueblos originarios

La Jornada -
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó ayer que este año restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios como parte de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025