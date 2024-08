Secretaría de Bienestar cuenta con programa de apoyos funcionales domiciliarios

En lo que va de la presente administración, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Bienestar, ha entregado más de 65 mil apoyos correspondientes al “Programa de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad”, consistentes en prótesis transfemoral, transtibial, andadera aluminio, bastón para invidente, bastón 4 apoyos, sillas de ruedas, auxiliares auditivos, plantillas ortopédicas infantiles, muletas canadienses, regletas y punzones para braille, ábacos cranmer y muletas axilares, así como pañales de todas las tallas.

La Secretaría de Bienestar reporta que del catálogo correspondiente del programa, los de mayor demanda son: pañales (considerando todas las tallas), le siguen plantillas ortopédicas y sillas de ruedas PCA, PCI, estándar adulto, activas y estándar infantil.

Dadas las condiciones de algunos de los beneficiarios con discapacidad, personal de la Secretaría de Bienestar ha realizado algunas de las entregas a domicilio, como en el caso de Ángel Velázquez Vázquez, de 34 años de edad, quien recibió en su casa en el municipio de Huamantla un colchón antiescaras. Él nunca se imaginó que lo recibiría; su papá se encargó del trámite.

“Es muy buen apoyo porque nuestra economía no es suficiente y un apoyo como este se agradece. Yo estoy postrado en cama por un padecimiento renal y este colchón me ayudará a prevenir úlceras y a estar más cómodo, porque con el colchón normal me acaloro mucho. A la gobernadora le agradezco el beneficio y le pido que nunca se olvide de los enfermos renales”.

Otras entregas se han realizado de forma regional para aminorar los gastos de traslado de los beneficiarios, los municipios sede han sido San Pablo del Monte, Tlaxcala, Españita, Calpulalpan, Tlaxco, Papalotla, Tequexquitla e Ixtacuixtla.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, 48.7 por ciento de los beneficiarios han sido hombres, mientras que el 51.3 por ciento son mujeres, respecto a la discapacidad que predomina entre los beneficiarios es la motriz.

Es así como la Secretaría de Bienestar trabaja comprometidamente porque ¡Lo más importante es el Bienestar de las personas; prioritariamente de los que menos tienen!