Secretaría de Bienestar brinda autonomía, independencia y participación en la sociedad a personas con discapacidad

A fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, la Secretaría de Bienestar estatal cuenta con el programa de ayudas funcionales para personas con discapacidad que tiene como objetivo facilitar la autonomía, independencia y participación en la sociedad.

Las ayudas funcionales son fundamentales para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su potencial y participar plenamente en la sociedad, es por ello que, desde el año 2022, la dependencia estatal a destinado un presupuesto de 36 millones 542 mil 762 pesos para más de 65 mil acciones a favor de este sector de la población

Los apoyos que otorga van desde prótesis transfemoral, transtibial, bastones para invidentes, muletas, regletas y punzones para braille, ábacos cranmer, andaderas, cojines y colchones antiescaras, platillas ortopédicas, pañales, auxiliares auditivos; así como sillas de ruedas estándar, especiales para parálisis cerebral y activas.

Estas últimas están diseñadas a la medida, dependiendo de la edad, peso, estatura y diagnóstico para facilitar la movilidad, como es el caso de Fabián Flores, quien desde hace un año fue beneficiario y le ha permitido mejorar su desplazamiento para realizar sus actividades diarias.

Originario de Ixtenco, Fabián platica que su vida cambió drásticamente a raíz de un accidente en motocicleta que le provocó una lesión medular severa de la t7 a la t5 cervical, dejándolo sin poder caminar y sentir de la cintura hacia sus pies.

Explicó que fue un momento muy difícil, ya que a sus 27 años de edad tenía varios planes, sin embargo, la red de apoyo conformada por su familia y amigos le ha permitido salir adelante, ya que fueron ellos quienes lo animaron a acercarse a la Secretaría del Bienestar para solicitar un apoyo que le permitirá continuar con su vida.

“Puedo andar en la calle, puedo subir a cierto límite, pero sí puedo trasladarme, son un poco más ligeras, me puedo transportar más fácil en un carro, se puede desarmar de forma, son un poco más compacta que una silla hospitalaria y permite subir escalones un poco más altos de lo normal”, explicó.

El programa incluye servicio integral debido a que contempla acciones de rehabilitación, en este caso, Fabián indicó que desde que fue aceptado el personal de la Secretaría le brindado toda la orientación y apoyo para el uso de su silla; lo que lo ha impulsado a seguir capacitándose por cuenta propia.

Reconoció que la Secretaría, a cargo de la presidenta honorifica del Comité de Bienestar Estatal, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar y su directora, María Estela Álvarez Corona, ha transformado la vida de muchos que, como él, tiene una discapacidad adquirida por accidente.

“Es la primera vez que recibo un apoyo del gobierno estatal, no pagué nada, fue gratuita y hasta el momento nunca me han pedido nada. No sé cuánto cuestan, pero estoy seguro que hubiera tenido los recursos para pagar una silla a muy largo plazo porque era muy necesario para seguir con mi vida diaria, pero me la facilitaron y eso para mí ha sido un gran apoyo”, expresó.

Finalmente, manifestó que el gobierno del estado, a cargo de Lorena Cuéllar Cisneros, ha cumplido con este sector que por mucho tiempo estuvo en el olvido, ya que ha sido testigo de que la entrega de apoyos es real y llega a quien más lo necesita.

Con lo anterior, es como la Secretaría de Bienestar mantiene firme su compromiso de implementar políticas públicas a favor de las personas con discapacidad con enfoque integral para reducir barreras y obstáculos, fomentar la inclusión social, laboral, así como garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.