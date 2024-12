Se sumaron 26 mil 301 personas a la PEA en Tlaxcala en el tercer trimestre de 2024

La población económicamente activa (PEA) creció en 26 mil 301 personas en el tercer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo de 2023, por lo que este sector representó 695 mil 452 personas que en la semana anterior a la que fue entrevistada se encontraba ocupada o desocupada en Tlaxcala

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2024, en Tlaxcala la PEA masculina fue de 406 mil 961 personas, lo que equivale a un incremento de 16 mil 13 hombres. En tanto, la PEA femenina fue de 288 mil 491, a saber, 10 mil 288 mujeres más que en el tercer trimestre de 2023.

Esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también arrojó que la tasa de participación económica fue de 62.2 por ciento de la población en edad para trabajar en el tercer trimestre de 2024,. La cifra fue superior en 0.3 puntos a la del tercer trimestre de 2023.

La tasa de participación económica masculina fue de 78.3 por ciento, misma cifra que en 2023. La tasa femenina fue de 48.2 por ciento, cifra superior en 0.4 de punto porcentual a la del mismo trimestre del año anterior.

En el tercer trimestre de 2024, la población ocupada —quienes trabajaron en la semana anterior a la entrevista o quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan— representó 96.4 por ciento de la PEA.

La población desocupada —la que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes— fue de 3.6 por ciento de la PEA. Al distinguir según sexo, para los hombres, 96.7 por ciento de la PEA se mantuvo ocupado y 3.3 por ciento, desocupado. De la PEA femenina, 95.9 por ciento se mantuvo con una ocupación y 4.1 por ciento no tuvo una.

La población no económicamente activa (PNEA) fue de 422 mil 923 personas (37.8 por ciento de la población de 15 años y más de edad), es decir, 10 mil 510 más que en el tercer trimestre de 2023. En su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 112 mil 873 (21.7 por ciento), 4 mil 616 personas más respecto al mismo periodo del año anterior. La de las mujeres fue de 310 mil 050 (51.8 por ciento), lo que representó un incremento de 5 mil 894 personas en el mismo periodo.

En el tercer trimestre de 2024, la PNEA disponible para trabajar —es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran— fue de 78 mil 647 personas, lo que representó 18.6 por ciento de la PNEA.

La PNEA masculina disponible para trabajar fue de 23 mil 667, que equivalió a 21 por ciento de la PNEA de hombres. En contraste, la PNEA femenina disponible para trabajar fue de 54 mil 980, cifra que representó 17.7 por ciento de la PNEA de mujeres.