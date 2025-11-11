Se suman agricultores tlaxcaltecas a movilización del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano en CDMX

Productores agrícolas tlaxcaltecas se sumaron a la movilización pacífica convocada por el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, en la capital del país, en demanda de un precio justo al maíz, entre otras peticiones.

- Anuncio -

Desde este lunes, un grupo de campesinos de Nanacamilpa, principalmente, que bloquearon vías de comunicación en días pasados, participaron en una reunión en la Secretaría de Gobernación federal (SG), para exponer su situación ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que la semana pasada fueron citados para comparecer.

En tanto, desde temprana hora de este martes, se integraron nuevamente al contingente del Frente Nacional para emprender una manifestación pacífica que inició con una rueda de prensa a medios de comunicación en el zócalo capitalino, pues hasta el momento se han incorporado agricultores de 25 estados de la República mexicana.

Anunciaron que el próximo 24 de este mes llevarán a cabo otra movilización en conjunto, pues entre otras cosas, se inconformaron por los elevados costos de la producción y los bajos precios de granos, asimismo, exigieron que la nueva Ley General de Aguas no sea una imposición, sino que haya un análisis profundo, de ahí que hicieron un llamado a la ciudadanía en general a unirse a su causa.

- Advertisement -

Antes del medio día, los productores protestaron en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agrocultura) y una comisión ingresó a una reunión con el titular de esta dependencia, Julio Berdegué Sacristán, sin conseguir respuesta favorable a sus demandas.

Ante esta situación, el grupo de campesinos se dirigió al Congreso de la Unión para exponer sus peticiones a las y los legisladores que sesionaron este día, pues consideraron que también deben intervenir en este asunto.

En el caso concreto de los productores tlaxcaltecas, una de sus demandas centrales es que no haya una restricción por parte de Alimentación para el Bienestar en el volumen de maíz, ya que solamente pueden venderle 35 toneladas, cada uno.

- Advertisement -

“Pedimos que pudiera quedar más libre, como en el estado de Guanajuato, de Michoacán y de Jalisco, que pueden meter hasta 200 toneladas, pero hasta ahorita se han cerrado en ese sentido”, anotaron.

Lamentaron que Agricultura tampoco “da un respiro” en el precio de garantía del maíz, para que a nivel nacional quede en siete mil 200 pesos por tonelada, pues solamente lo avala para Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y México “porque somos pequeños productores a los que el gobierno les compra una cantidad baja y tenemos que sacar el sobrante, 15 o 20 toneladas, con los coyotes, intermediarios, pero a un costo barato y ahí perdemos”.

Recalcaron que la Federación debe asumir su responsabilidad y permita a los campesinos tlaxcaltecas colocar toda su producción de este cultivo.

Este grupo grupo de agricultores de Tlaxcala es el que no acudió a la reunión con Julio Berdegué la semana pasada, por considerar que no había garantías en la representación de este sector, ya que la misma dependencia eligió a algunos asistentes y puso otras restricciones.

Consulta: Gobierno instalará el Consejo Estatal de Salud por bajas temperaturas en invierno: SEPE