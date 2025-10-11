Se suma Tlaxcala a la atención médica en Puebla por afectación de lluvias

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses informó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) recibió y brinda atención médica a un paciente pediátrico proveniente de la Sierra Norte de Puebla, zona severamente afectada por las recientes lluvias intensas.
También indicó que la Secretaría de Salud (Sesa) apoya con el traslado de pacientes a otras unidades médicas para su atención, como parte de las acciones que realizan los gobiernos federal y de los estados de Puebla y Tlaxcala para brindar apoyo a la población por los severos estragos que las precipitaciones han dejado en esa región de la vecina entidad.
Este viernes, el titular de la Sesa, junto con personal de salud y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUMT), así como del Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP), se dirigieron a la zona afectada de Puebla para brindar ayuda.
Con ambulancias y personal del CRUMT, se ha trasladado a una paciente femenina a la Unidad Médica de Zacatlán, otro más al Hospital General Sur de Puebla para continuar su atención hospitalaria, y un menor de edad, con estado de salud grave, se canalizó al HIT para su atención médica, al ser sobreviviente de las inundaciones y deslaves, debido a que sus padres fallecieron al derrumbarse su casa.
Con estas acciones, se da cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, de sumarse a las tareas humanitarias que se realizan coordinadamente con el gobierno de México para la atención de la emergencia en el estado de Puebla por las intensas lluvias, a fin de brindar apoyo a la población que ha sido afectada.