Se suma Tlaxcala a la atención médica en Puebla por afectación de lluvias

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses informó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) recibió y brinda atención médica a un paciente pediátrico proveniente de la Sierra Norte de Puebla, zona severamente afectada por las recientes lluvias intensas.

- Anuncio -

También indicó que la Secretaría de Salud (Sesa) apoya con el traslado de pacientes a otras unidades médicas para su atención, como parte de las acciones que realizan los gobiernos federal y de los estados de Puebla y Tlaxcala para brindar apoyo a la población por los severos estragos que las precipitaciones han dejado en esa región de la vecina entidad.

Este viernes, el titular de la Sesa, junto con personal de salud y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUMT), así como del Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP), se dirigieron a la zona afectada de Puebla para brindar ayuda.

Con ambulancias y personal del CRUMT, se ha trasladado a una paciente femenina a la Unidad Médica de Zacatlán, otro más al Hospital General Sur de Puebla para continuar su atención hospitalaria, y un menor de edad, con estado de salud grave, se canalizó al HIT para su atención médica, al ser sobreviviente de las inundaciones y deslaves, debido a que sus padres fallecieron al derrumbarse su casa.

- Advertisement -

Con estas acciones, se da cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, de sumarse a las tareas humanitarias que se realizan coordinadamente con el gobierno de México para la atención de la emergencia en el estado de Puebla por las intensas lluvias, a fin de brindar apoyo a la población que ha sido afectada.