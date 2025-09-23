Lunes, septiembre 22, 2025
Se suma gobierno de Alfonso Sánchez a estrategia nacional con taller de sensibilización en favor del agua

La Redacción

En concordancia con los acuerdos federales para el saneamiento de cuencas hídricas en el país, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, encabezado por Alfonso Sánchez García, se sumó a la iniciativa nacional con la organización de un taller de sensibilización de la actividad “Murales del Agua”.

Este evento estará abierto al público en general y se llevará a cabo este martes 23 de septiembre a las 10:30 horas en la Casa de la Cultura José Miguel Guridi y Alcocer.

El taller será impartido por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la firma Comex, con el propósito de sensibilizar a artistas y comunidades participantes en la importancia del saneamiento del Río Atoyac.

La alianza entre Conagua, Comex y el Gobierno Municipal de Tlaxcala fortalece el mensaje de responsabilidad compartida, pues además de promover talleres comunitarios, se buscará instalar sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas y se crean murales que darán voz visual al compromiso ciudadano con el medio ambiente.

Con estas iniciativas, la capital tlaxcalteca se suma a este trabajo nacional para fortalecer la cultura y gestión sostenible y participativa de los recursos naturales, a través del arte, la cultura y la conciencia ambiental.

