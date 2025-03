Se suma gobernadora Cuéllar al pronunciamiento de la presidenta Sheinbaum

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió este domingo 9 de marzo al zócalo de la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su Asamblea Informativa en la que los gobernadores, legisladores y miles de ciudadanos del país le expresaron y le mostraron su respaldo.

- Anuncio -

“Estoy feliz porque venimos a apoyar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y antes de lo previsto, ella ya logró grandes resultados para nuestro país. Esperemos que todos juntos podamos seguir incidiendo en la vida política y económica de México y también del mundo. ¡Tlaxcala con Claudia Sheinbaum!”, mencionó.

La gobernadora escribió en sus redes sociales que la gente del estado de Tlaxcala le expresaba su apoyo a la mandataria federal, al igual que miles de mexicanos de otras entidades, lo cual se pudo confirmar en pancartas de apoyo a la presidenta Sheinbaum Pardo en el zócalo capitalino.

La presidenta de la República dio un mensaje relacionado con los aranceles que ha estado negociando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen llamadas entre ambos mandatarios y acuerdos de alto nivel, a fin de lograr el mejor trato de Estados Unidos al pueblo de México.

- Advertisement -

Sheinbaum destacó que México seguirá colaborando para que a Estados Unidos no llegue el fentanilo, pero además para que esta droga no esté en manos de jóvenes de México ni de ningún lugar del mundo.

“Estamos resueltos a colaborar en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadunidenses, para apoyar a las familias estadunidenses. Además, como lo he dicho, no solo no queremos que esa droga llegue a los jóvenes estadunidenses, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jovenes mexicanos. En este sentido, les informo que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025, disminuyó el cruce de fentanilo en la frontera en 50 por ciento y de enero a febrero de 2025, en 41 por ciento, gracias a las incautaciones”, comentó.