Se reúne Lorena Cuéllar con el presidente de México en Palacio Nacional

Este jueves, la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros asistió al encuentro de mandatarios estatales electos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Estuvieron presentes los gobernadores electos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Cuéllar Cisneros está comprometida a seguir las políticas del presidente de México y trabajar en beneficio de todas y todos de tlaxcaltecas.

A su paso por la Secretaría de Bienestar durante casi dos años que estuvo como delegada, colocó a Tlaxcala como ejemplo nacional y ocupó el primer lugar en cumplimiento de metas en el país.

Como ejemplo del trabajo realizado, siete de cada 10 familias reciben apoyos del gobierno federal a través de programas como Adultos Mayores, para Personas con Discapacidad, Becas Benito Juárez, La Escuela es Nuestra y Sembrando Vida, entre otros.

Los programas de Bienestar han impactado en más de 326 mil personas con una inversión general de cerca de 10 mil millones de pesos, recursos que se han entregado sin intermediarios, con transparencia total y de acuerdo con los lineamientos establecidos por las políticas sociales del gobierno federal.

No mentir, no robar y no traicionar, son los ideales y valores que reafirma, serán una constante a partir del 31 de agosto.