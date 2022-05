Se registra planillas únicas para elección de comités del Sindicato 7 de Mayo

Enrique Escobar Cortés y Sandra Ríos Muñoz registraron sus planillas para el proceso de renovación de los comités Ejecutivo y de Vigilancia, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”.

Este lunes y de acuerdo con la convocatoria emitida el pasado viernes en la asamblea celebrada por sus agremiados, era el periodo de registro de las planillas que buscaban contender por ambos comités, por lo que al cierre del plazo serían la únicas registradas para ese proceso.

Poco después de las 16 horas, Enrique Escobar y sus seguidores volvieron a registrar su nominación, pues ya lo habían hecho con respecto a la convocatoria que emitió el también depuesto Comité de Vigilancia, por lo que ahora lo hizo de conformidad con la nueva convocatoria.

Reunidos en la sede del Sindicato del 7 de Mayo, Enrique Escobar llamó a la unidad de los trabajadores, pues reiteró que el gobierno del estado pretende dividir a la base, a fin de debilitarlos en perjuicio de sus derechos laborales.

“Tenemos que hacer frente a lo que me está haciendo el gobierno, tenemos que dar la cara ante todas las adversidades y eso lo podemos hacer unidos, esa es la única forma de vencer todo esto lo está poniendo gobierno y sabemos cómo hacer frente a este tipo de acciones a la que ahora no enfrentamos, un desgaste que no es de una semana, sino de meses”, espetó.

Abundó que su planilla, denominada Verde, reúne todos los requisitos establecidos en la nueva convocatoria, por lo que fue avalada, de ahí que confió en que será ratificado como secretario general, en sustitución del depuesto Edgar Tlapale Ramírez.

“Estamos cuidado todo el proceso legal, porque necesitamos una dirigencia que sea fuerte y que nada ni nadie nos pueda tumbar, porque solamente la base decidimos y sabemos decidir nuestro rumbo”.

Abundó: “No vamos a dejar dudas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje respecto a todo este proceso, porque el pasado viernes más de 2 mil compañeros estuvimos en la elección del órgano electoral y estuvimos de acuerdo con que se hiciera este proceso, por lo que nadie puede detener el proceso electivo el próximo miércoles”.

Enrique Escobar enfatizó que la base trabajadora necesita más que nunca una representación sindical fuerte “para poner las cosas en orden, así es que estamos al pie del cañón, porque no podemos permitirnos atropellos, no podemos permitir que algunas cuantas personas estén violando nuestros derechos; estamos muy agobiado según nuestros centros de trabajo”.

Por su parte, la aspirante a dirigir el Comité de Vigilancia, Sandra Ríos enfatizó que esta elección y el proceso electivo es uno de los principales retos a los que se enfrenta esta representación, ya que “están en juego muchas prestaciones, de muchos de nosotros. No vamos a permitir que los intereses de gobierno nos dañen, por eso no vamos a permitir que intereses ajenos atenten contra la autonomía sindical, la que por años hemos luchado”.

Al cierre del periodo de registro, las planillas Verde fueron las únicas inscritas para el proceso electivo que convocaron a celebrarse el próximo miércoles.