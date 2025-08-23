Se realizará Segundo Festival de Hongos Comestibles y Muestra Gastronómica Indígena 2025 en Teolocholco

El municipio de Teolocholco celebrará el próximo 27 de agosto el Segundo Festival de Hongos Comestibles y Muestra Gastronómica Indígena 2025, como parte de la Feria de la Nuez y el Chile en Nogada que se realiza en esta demarcación.

El Festival es una experiencia cultural y gastronómica que reúne a cocineras tradicionales, artesanos y productores locales, con el respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), que impulsa la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

En esta edición, más de 20 cocineras tradicionales ofrecerán degustaciones gratuitas de platillos indígenas preparados con hongos y recetas típicas de la región, por lo que se invita a los asistentes a llevar su plato y vaso para contribuir a no generar residuos contaminantes.

Además, se contará con la participación de 40 expositores entre artesanos y productores, quienes presentarán piezas únicas, productos naturales y creaciones que reflejan la identidad tlaxcalteca.

La programación, que iniciará a las 12:00 horas en la explanada del parque municipal de Teolocholco, contempla un concierto instrumental de Isidoro Picazo y la presentación de danza tradicional del Grupo Cultural Yoloxochitl, además de ponencias de especialistas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y El Colegio de Tlaxcala (Coltlax), quienes compartirán conocimientos sobre la diversidad, propiedades nutricionales y relevancia ecológica del mundo fungi.

Como parte del cierre, a las 16:00 horas, se llevará a cabo el Concurso de Platillos con Hongos, que otorgará premios económicos a los tres primeros lugares y se realizarán círculos de diálogo entre cocineras tradicionales y hongueros locales, con el objetivo de preservar y transmitir saberes ancestrales.

El Gobierno Municipal de Teolocholco destacó que este festival representa un encuentro de tradición, naturaleza y creatividad comunitaria, además de ser un espacio de orgullo cultural que fortalece la identidad de la región.