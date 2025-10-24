Jueves, octubre 23, 2025
Se pronuncia senadora Ana Lilia Rivera por un acuerdo regional en contra del hambre y la desnutrición

La Redacción

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera se pronunció por discutir y llegar a un acuerdo que involucre a las regiones de Iberoamérica, América Latina y el Caribe, a fin de trazar una ruta de acciones conjuntas para luchar contra el hambre y la desnutrición.

La legisladora tlaxcalteca reiteró su preocupación por el hecho de que el genocidio más grande en el mundo sea causado por el flagelo del hambre y la desnutrición, que mata a dos seres humanos cada segundo, por lo que demandó acciones legislativas globales por parte de los parlamentos que participan en el Primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria, que se realiza en el Senado de la República.

En conferencia de prensa ante medios nacionales e internacionales, Ana Lilia Rivera lamentó que 8.6 por ciento de niñas y niños de la región en América Latina y el Caribe padezcan sobrepeso, mientras que 182.9 millones de personas no pueden costear una dieta saludable, por lo que se pronunció por trazar una ruta de acciones conjuntas entre los países de la región para luchar contra el hambre y la desnutrición.

Rivera Rvera celebró la realización del Foro Parlamentario, pues sostuvo que representa una alternativa real para involucrar a Iberoamérica, América Latina y el Caribe en la ruta de acciones conjuntas para luchar contra el hambre y la desnutrición.

La senadora por el estado de Tlaxcala subrayó la importancia de que el trabajo de las y los parlamentarios de la región no sólo construya leyes, sino también apruebe presupuestos que ayuden a la solución de los problemas globales en materia alimenticia.

Ana Lilia Rivera fue respaldada por parlamentarios de Iberoamérica, América Latina y el Caribe, quienes coincidieron en la importancia de asegurar la seguridad alimentaria en la región, con políticas impulsadas desde los parlamentos.

Reconocieron que para ello se requiere de políticas públicas sobre seguridad alimentaria que vayan más allá de los ciclos políticos de cada nación, a fin de que no se altere el objetivo de acabar con el hambre y la desnutrición.

