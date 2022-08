Se pronuncia diputado Juan Manuel Cambrón por reforma que limite funciones del OFS

En la máxima tribuna del estado, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria se pronunció para que las y los integrantes de la LXIV Legislatura, valoren una reforma profunda para acotar al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en su justa dimensión, como subordinado del Congreso del estado, para evitar que actúe como un ente supralegal o por encima de las y los diputados.

En la sesión extraordinaria de dictaminación de los estados financieros de los entes fiscalizables del ejercicio 2021, el congresista del grupo parlamentario del PRD consideró que pareciera que la auditora actúa como una “inquisidora”, en función de sus afectos, filias o fobias, para reprobar ciertas cuentas en lo particular y aprobar otras.

El diputado pidió poner especial atención al papel que juega el Órgano de Fiscalización Superior, al asumir facultades meta legales y supra legislativas, que actúa como si se tratara de un ente por encima de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo.

El legislador Juan Manuel Cambrón dijo que es de su conocimiento que varios municipios en lo particular no tuvieron atención por parte de la auditora, ni de los funcionarios para garantizar una comprobación correcta, con lo que tienen derecho al pataleo, pero sobre la técnica administrativa y jurídica, no se les escuchó.

“Hago un llamado a mis compañeros a que valoren una reforma profunda para acotar al Órgano y ponerlo en su justa dimensión, es subordinado de este poder, subordinado de la Comisión de Finanzas, y no es un ente supra legal, que no puede estar por encima de los diputados”, manifestó.

De esta manera, el asambleísta Juan Manuel Cambrón Soria emitió su voto en contra del dictamen de Acuamanala, puesto que consideró que no se valoraron correctamente, por parte del OFS, los elementos probatorios que hizo el municipio.

En contraparte, destacó el trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura, al igual que reconoció la dedicación de la congresista María Guillermina Loaiza Cortero, por mantener vigentes los principios de transparencia y legalidad en la dictaminación de cuentas públicas.

“Hasta donde yo sé, no ha existido ninguna petición de algún compañero diputado a ningún ente, ni a ningún municipio de pedir dinero para aprobar cuentas públicas”, finalizó.