Se mantiene Tlaxcala sin casos de sarampión, afirma Sesa; gobierno estatal ha invertido 10 mdp para adquisición de vacunas, indica

Si bien, a la fecha el estado de Tlaxcala no registra casos de sarampión, Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud (Sesa), instó a padres de familia a vacunar a sus hijos para evitar alguna efectación o la muerte, como ha sucedido en otras entidades del país.

Mencionó que México pasó de ser uno de los países que no tenía casos de sarampión, a ser el número uno en la región de América con cuatro mil 200 confirmados en laboratorio, seguido de Canadá y de Estados Unidos, y recalcó que esta situación se debe a un brote generado por la cultura antivacunas y por creencias religiosas.

En tanto, subrayó que en los escenarios epidemiológicos de riesgo de transmisión Tlaxcala se encuentra señalado en el mapa en color verde, como resultado del nivel de cobertura de vacunación de 92 por ciento, por lo que está protegido con este biológico.

Sin embargo, el secretario observó que la movilidad actual de la población facilita el traslado de un lugar a otro, pues “es muy fácil subirse a un avión llegar a Chihuahua y viceversa y tener un contagio” de este virus.

Hizo referencia a aquella entidad del norte del país porque concentra el mayor número de defunciones confirmadas, con un total de 21. En Sonora hay una muerte, al igual que en Durango.

Zamudio Meneses reiteró su llamado a padres y madres de familia “a que nos den la oportunidad de seguir vacunando a sus hijos, porque a los niños que hay que ponerles esta vacuna es a los de 12 a 18 meses de edad y a todas las niñas de entre seis y 12 años con doble viral, que es sarampión y rubeola”.

Remarcó que la aplicación de esta dosis es de manera gratuita, que es “alta tecnología y que va a evitar muertes”, ya que las defunciones que se han registrado pudieron no haber ocurrido.

Acentuó que en la entidad tlaxcalteca hay una campaña de vacunación contra esta enfermedad y que es de la pocas de la República mexicana “que invierte en la compra de vacuna, de lo que nos mandan (desde la Federación) la gobernadora le invierte más presupuesto”.

En su participación en el Diálogo Circular con medios de comunicación, anotó que en el presente año el estado asignó alrededor de 10 millones de pesos a este concepto y afirmó que este biológico se ha aplicado al sector “más importante, que es la niñez”.

Al respecto, el sector salud indica que el sarampión puede causar complicaciones cuando o se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas, ya que es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva si una persona infectada estornuda o tose.

Precusa que es un “muy contagiosa”, pero que puede prevenirse de manera efectiva, principalmente a través de la vacuna, pues en la actualidad muchas personas están protegidas con este biológico y por ello los brotes pueden controlarse rápidamente.

Destaca que los síntomas más comunes son fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados; manchas pequeñas dentro de la boca, y erupción en la piel que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Existen dos tipos de vacuna para protegerse contra el sarampión, una es la triple viral (SRP) que se aplica en la infancia como parte del esquema básico para proteger contra sarampión, rubéola y paperas; y la otra es la doble viral (SR), dirigida a personas adolescentes y adultas, recomendada a quienes nunca la han recibido o no tienen certeza de haberla recibido.