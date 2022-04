Se manifiestan pobladores de Mazatecochco; piden la desaparición de su ayuntamiento

Pobladores del municipio de San Cosme Mazatecochco se manifestaron este miércoles en la sede del Poder Legislativo para exigir a los congresistas la desaparición del ayuntamiento de esa Comuna con el argumento de que existe ingobernabilidad, amén de que las autoridades que lo conforman, han violado diversas disposiciones legales.

Con una sonido móvil y pancartas, los inconformes se apostaron frente al Palacio Legislativo, lo que llevó al cierre de la calle Allende de la ciudad capital, en demanda de que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos atienda la petición de “cientos de ciudadanos”, que ya no quieren a las autoridades que encabeza la presidenta municipal priista Leandra Xicohténcatl Muñoz.

Encabezados por el ex diputado de la LVIII Legislatura local, Salvador Pérez Mena, los quejosos denunciaron que existe ingobernabilidad en el municipio, dado que la presidenta y su cabildo, están “casi desaparecidos”, pues las instalaciones de la presidencia municipal permanecen tomadas desde antes del 30 de agosto pasado, por inconformes con los resultados de los comicios.

Incluso, aseguraron que el funcionamiento del actual cabildo carece de legalidad, pues ellos asumieron funciones y realizaron su toma de protesta en la ciudad de Tlaxcala, no en el municipio, como lo ordena la Ley Municipal.

De acuerdo con la citada norma, en su numeral 15, establece que el ayuntamiento iniciará sus funciones el 31 de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección, “día en que se efectuará la sesión solemne de instalación en la cabecera municipal y ante el pueblo en general para rendir la protesta de ley”.

“Los puntos que venimos a pedir a los diputados no son muchos; está pidiendo la ciudadanía la desaparición del ayuntamiento porque la toma de protesta no la hicieron en el municipio, eso no es correcto y estamos pidiendo simple y sencillamente que los señores diputados procedan”, sostuvo Pérez Mena.