Se manifiestan mototaxistas en Tlaxcala; exigen sean reconocidos en la ley

Integrantes de la Unión Libre de Mototaxis del municipio de Papalotla se manifestaron este jueves en la sede del Poder Legislativo para exigir que este servicio sea reconocido en la nueva Ley de Movilidad que expedirán los diputados y con ello, evitar más detenciones “y arbitrariedades en nuestra contra”.

Desde temprana hora, un grupo de propietarios, trabajadores y familiares de personas que prestan sus servicios de mototaxis en ese municipio del sur de la entidad, llegaron hasta la sede del Palacio Legislativo a fin de solicitar a los integrantes de la LXIV Legislatura local, reconocer este medio de transporte público en la legislación local.

Con mototaxis, sonido, pancartas, lonas, cartulinas, los manifestantes solicitaron que sus demandas fueran escuchadas y atendidas, específicamente, por los integrantes de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, instancia que preside del diputado de Morena, Jorge Caballero Román, quien desde hace más de dos años ha afirmado que “muy pronto” realizará foros y mesas de trabajo para actualizar la ley en la materia.

Sin embargo, sin foros ni mesas de trabajo, antes de que concluyera el pasado periodo ordinario, el diputado Caballero Román logró que se aprobara una serie de adiciones a la ley a fin de facultar al gobierno del estado la privatización de las carreteras de la entidad, así como autorizar el uso de nuevas tecnologías para crear sistemas nuevos de transporte público.

“Todos los compañeros nos trasladamos al Congreso para pedir a diputados que nos tomen en cuenta en la integración de la nueva ley; no queremos más agresiones en nuestro municipio venimos desde Papalotla; somos una agrupación de más de 200 personas y venimos a expresar nuestras inconformidades y pedimos que seamos recibidos por parte del Congreso, que nos tomen en cuenta dentro de la ley de movilidad y que dejan de mandar operativos, no queremos ser violentados, nos han quitado unidades y por eso exigimos como ciudadanos que nos respeten nuestro trabajo, porque de cada unidad depende al menos una familia de cinco personas, lo cual es sirve para proporcionar educación, techo y sustento a nuestros hijos”, sostuvo José Marco Antonio Berruecos Lara, líder de esta agrupación.

Sin embargo, hay posiciones en el Congreso del estado para que ustedes no sean tomados en cuenta, en especial por parte del presidente de la Comisión de Movilidad, Jorge Caballero, se le inquirió.

“Lamentamos eso, por lo mismo queremos ser escuchados. Nosotros les hicimos llegar la visión de que una unidad no respalda la seguridad de la ciudadanía, lo que respalda es la responsabilidad de un conductor. Nosotros ya tenemos más de 10 años dando este servicio a la ciudadanía y no hemos tenido ningún problema ni con percances ni a daños a terceras personas, nosotros somos más de 200 personas que trabajamos. Nuestra exigencia es que cumplan con lo prometido porque cuando andaban en campaña nos prometieron hacer algo por la ciudadanía, pero cuando están acá se olvidan de todas esas promesas”. Abundó: “Necesitamos que se nos reconozca, porque nosotros estamos ya cansados de ser violentados porque cuando llegan operativos, no llegan pidiendo por favor que nos bajemos de la unidad, si no nos golpean ha habido daños materiales y físicos en contra de los compañeros al momento de ser el operativo, nos dan duro, por eso queremos ser tomados en cuenta en la Ley de Movilidad, queremos participar en los foros para que seamos escuchados cuáles son nuestras peticiones y necesidades”.

Por ello, José Marco Antonio Berruecos Lara pidió a los diputados locales sensibilidad y no legislar a conveniencia de algunos y de paso, hizo un llamado a las personas de otros municipios en donde también operan los mototaxis, a sumarse a una movilización estatal que obligue a las autoridades a tomarlos en cuenta, porque “no somos delincuentes, somos personas de trabajo, lo que ya no queremos es sufrir todo el calvario que se pasa por tratar de ganarnos la vida de manera honrada, pues no les hacemos daño a nadie, al contrario, somos de beneficio social”.

