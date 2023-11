Se manifiestan comerciantes desalojados en Tlaxcala capital; rechazan reubicación

A raíz del operativo para reordenar el comercio informal en las inmediaciones de un supermercado en Tlaxcala capital, las y los comerciantes que fueron desalojados de la zona se manifestaron frente al ayuntamiento la mañana de este lunes, con el objetivo de entablar diálogo con la alcaldesa Maribel Pérez Arenas y expresar su rechazo a la posibilidad de una reubicación.

Bajo el argumento de que llevan más de 10 años en este espacio con la venta de sus productos, misma que les ha generado ganancias de al menos 2 mil pesos diarios con los que sostienen a sus familias, un grupo de comerciantes se plantó frente a la presidencia municipal para demandar ser atendidos por las autoridades a fin de exponer su inconformidad.

Añadieron que contaban con permisos del ayuntamiento capitalino para ubicarse en la zona, cuota que, según refirieron algunos, era de hasta 100 pesos por día; aunque expusieron que las autoridades municipales los acusaron de utilizar sellos falsos en los comprobantes de pago. “Incluso nos dijeron que tenían que checar porque muchos de ellos son del área de tesorería, que iban a checar”, expusieron.

Sobre si habían sido informados de la zona en la que se pretende reubicarlos, aseguraron que a la fecha no están enterados de esto; no obstante, manifestaron su inconformidad por tener que moverse de la zona en la que han estado por años, pues “nuestra venta está en el centro, ¿por qué no piensan tantito en nosotros?”

Acerca del operativo, con el que hace aproximadamente una semana se afectó a más de 60 vendedores y vendedoras que se ubicaban en el pasillo exterior de la tienda comercial, relataron que los elementos policiales les dieron la indicación de retirarse de manera pacífica para conservar su mercancía.

Sin embargo, señalaron que aunque no habían recibido afectaciones en este sentido hasta ahora, añadieron que en la indicación les afirmaron que, de intentar instalarse de nuevo en el área, les retirarían la mercancía.

Tras unos minutos de manifestación, las autoridades del ayuntamiento salieron para entablar diálogo con los quejosos y organizar el acceso a mesas de trabajo de un grupo de representantes de acuerdo con el área en la que ubicaban sus puestos para establecer una solución.

Al respecto, la secretaria del ayuntamiento, Katy Verónica Valenzuela expuso a los medios de comunicación que el operativo de reubicación fue de tipo preventivo para evitar que el comercio informal se instalara en una zona señalada como propiedad privada de la tienda comercial que había solicitado su retiro por escrito.

Por lo que indicó que la intención del supermercado es delimitar la zona para facilitar el tránsito por la vía pública, ya que el ayuntamiento había recibido quejas de conatos de pelea, falta de higiene e inseguridad en el área. “Teníamos, de alguna manera, que poner orden”.

Es así que en atención a las indicaciones de la presidenta municipal, se llevaron a cabo las primeras acciones para el reordenamiento del comercio en la zona cercana a la tienda de autoservicio y otras áreas, bajo el compromiso de respetar la antigüedad de los vendedores.

“Estamos garantizando al peatón, estamos garantizando seguridad y estamos reordenando”, a lo que declaró que esta es la primera etapa del reordenamiento que se extenderá a otras zonas de comercio informal de la capital tlaxcalteca.

Acerca de los permisos expedidos por el ayuntamiento, Verónica Valenzuela descartó que la administración hubiera concedido éstos, pero no descartó que en años anteriores se permitieran estas acciones, de ahí la necesidad de verificar las fichas de pago y autorización.

Reiteró que la garantía para con las y los vendedores era la reubicación de sus puntos de venta para no afectar a la economía de las familias, a la vez que se protegen las garantías de los peatones y la seguridad en la capital tlaxcalteca, así como la imagen urbana de la zona.