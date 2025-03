Se manifiesta prestadores de servicios funerarios en el Hospital General de Tlaxcala

“Los cadáveres deben tener un trato digno”, declaró Ricardo Molina de la funeraria El divino redentor, en representación de las más de 15 establecimientos que prestan servicios funerarios que realizaron una manifestación afuera de las instalaciones del Hospital General de Tlaxcala, donde denunciaron abusos e irregularidades en el retiro de cuerpos.

- Anuncio -

Los representantes de las funerarias denunciaron que, desde 2020, se han enfrentado a múltiples obstáculos para retirar los cuerpos de los fallecidos, pero que en los últimos meses la situación se ha agravado. “Nos están pidiendo requisitos que no les competen. Nosotros somos empresas reguladas por la Coeprist y trabajamos bajo la ley”, afirmó Molina.

Según los inconformes, los guardias de seguridad y parte del personal administrativo del hospital solicitan documentación innecesaria y realizan procedimientos fuera del marco legal. “Nos piden el aviso de funcionamiento, credencial de elector del chófer, licencia, permiso de carga, permiso de carroza y además toman fotografías de los documentos, lo cual es un acto totalmente ilegal”, explicó Eduardo Luna, representante de Catedral Agencia Funeraria.

Aunado a ello, denunciaron que los guardias de seguridad favorecen a ciertas funerarias y obstaculizan el acceso a otras. “Sabemos que hay corrupción. Nos han pedido sobornos para dejarnos entrar. Es inaceptable que se nos exija cumplir con todos los requisitos, mientras otras funerarias operan en condiciones insalubres y sin regulaciones”, expuso Molina.

- Advertisement -

Uno de los casos más recientes ocurrió la madrugada del pasado martes, cuando un trabajador funerario no pudo retirar un cuerpo debido a que no contaba con la licencia de funcionamiento de 2025, misma que está en trámite. “Fuimos a la presidencia a pedir la renovación y no nos han dado respuesta, pero los guardias no entienden razones y simplemente nos niegan la entrada”, señaló Luna.

Las funerarias también pidieron la intervención de Coeprist para regular de manera equitativa a todos los negocios del sector. “Nos exigen sanitarios, agua potable y condiciones de higiene estrictas, pero hay funerarias improvisadas en cuartos de lámina sin pisos lavables, sin agua, sin un lavabo o sanitario para empleados”, denunciaron.

Durante la manifestación, una comisión de representantes funerarios ingresó al hospital para dialogar con la administración. “Exigimos explicaciones claras. No es solo por negocio, es por el trato digno que la Ley General de Salud establece para los cadáveres. Siguen siendo personas y deben ser respetadas”, subrayó Molina.

- Advertisement -

Luego de la reunión con las autoridades hospitalarias, los manifestantes anunciaron que se llegó a ciertos acuerdos y que esperan su cumplimiento inmediato. “Nos aseguraron que revisarán los protocolos y tomarán medidas para evitar más abusos. Esperamos que así sea, porque de lo contrario, nos veremos obligados a tomar acciones más contundentes”, advirtieron.

Los funerarios hicieron un llamado a la sociedad a no normalizar estos abusos. “Todos tenemos derecho a elegir libremente el servicio funerario sin que nos impongan barreras ilegales. No se trata solo de dinero, se trata de respeto, de humanidad”, sentenció Molina.

Tras la reunión con las autoridades hospitalarias, los representantes de las funerarias informaron que fueron atendidos por autoridades del hospital. En este encuentro, expusieron sus inconformidades, principalmente con el personal de vigilancia, a quienes señalaron por incurrir en prácticas indebidas que han dificultado la prestación de sus servicios.

Como resultado del diálogo, las autoridades se comprometieron a tomar medidas inmediatas para solucionar la problemática, por lo que se girará una circular al personal de seguridad, en la que se especificarán claramente los documentos que pueden ser solicitados a los funerarios al momento de retirar un cuerpo, con el fin de evitar requisitos excesivos o prácticas arbitrarias. Asimismo, se acordó dar seguimiento a la situación mediante una segunda reunión, donde se evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Heriberto Sánchez, también prestador de servicios funerarios, señaló que este acuerdo representa un avance significativo y que estarán atentos a su cumplimiento. Además, adelantó que los funerarios se encuentran en proceso de formalizar su asociación ante las autoridades correspondientes, con el propósito de contar con una representación legal más sólida para defender sus derechos y garantizar que su labor se realice sin trabas ni irregularidades.