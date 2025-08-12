Martes, agosto 12, 2025
NoticiasPolítica

Se lleva a cabo XIV Parlamento Juvenil Tlaxcala 2025: “Conectando Perspectivas, Forjando Líderes”

La Redacción

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Sala de Sesiones del Congreso del Estado de Tlaxcala fue sede de la décima cuarta edición del Parlamento Juvenil, que por primera vez en su historia incorporó cuotas específicas de acciones afirmativas para garantizar la participación de personas identificadas con la diversidad sexual y expresiones de género, con discapacidad, jóvenes indígenas y adolescentes, electos tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

- Anuncio -

En esta edición participaron 25 legisladoras y legisladores juveniles: 15 electos por mayoría relativa y 10 mediante representación proporcional. De ellos, 17 ocuparon escaños asignados a mujeres y 8 a hombres, en apego a las bases aprobadas por la LXV Legislatura, representando a los 15 distritos electorales del estado.

Durante la jornada, las y los jóvenes presentaron 25 iniciativas de su autoría, elaboradas con apoyo de la Escuela de Formación Legislativa, que abordaron temas como: el derecho de las juventudes al acceso al primer empleo, estímulo a los estudiantes de carreras universitarias en ciencias exactas, derecho al habla y conservación de lenguas indígenas, implementación de la educación financiera en el sistema educativo estatal, actualización y derecho de las juventudes al uso del transporte público, entre otras.

Al cierre de los trabajos, las y los diputados juveniles aprobaron por unanimidad el Proyecto de Acuerdo para elegir el lema de la edición 2026: “Haciendo intervenciones, cambiando realidades”.

- Advertisement -

Con este ejercicio, la Comisión de Juventud y Deporte, presidida por el diputado Emilio De la Peña Aponte, e integrada por la diputada Aurora Villeda Temoltzin y el legislador Silvano Garay Ulloa dio cumplimiento a la celebración del Parlamento Juvenil 2024, refrendando el compromiso de garantizar espacios donde las voces de la juventud sean escuchadas.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Impulsa alcalde Alfonso Sánchez a emprendedores con edición del “Mercado Joven” en agosto

La Redacción -
El gobierno municipal de Tlaxcala, que encabeza el presidente Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Juventud, lanzó la convocatoria para...

Tiene Tlaxcala 94 proyectos registrados en Portafolio de Inversiones por mil 580 mdd: SE; nueve ya fueron concluidos

Guadalupe de La Luz Degante -
Tlaxcala tiene registrados 94 proyectos en el Portafolio de Inversión, los cuales representan alrededor de mil 580 millones de dólares, y a la fecha...

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...

Más noticias

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Prohibirá México importación de calzado terminado libre de aranceles

La Jornada -
Braulio Carbajal El gobierno de México prepara un decreto con el que prohibirá la importación de calzado terminado bajo el esquema temporal del programa IMMEX,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025