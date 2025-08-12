Se lleva a cabo XIV Parlamento Juvenil Tlaxcala 2025: “Conectando Perspectivas, Forjando Líderes”

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Sala de Sesiones del Congreso del Estado de Tlaxcala fue sede de la décima cuarta edición del Parlamento Juvenil, que por primera vez en su historia incorporó cuotas específicas de acciones afirmativas para garantizar la participación de personas identificadas con la diversidad sexual y expresiones de género, con discapacidad, jóvenes indígenas y adolescentes, electos tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

- Anuncio -

En esta edición participaron 25 legisladoras y legisladores juveniles: 15 electos por mayoría relativa y 10 mediante representación proporcional. De ellos, 17 ocuparon escaños asignados a mujeres y 8 a hombres, en apego a las bases aprobadas por la LXV Legislatura, representando a los 15 distritos electorales del estado.

Durante la jornada, las y los jóvenes presentaron 25 iniciativas de su autoría, elaboradas con apoyo de la Escuela de Formación Legislativa, que abordaron temas como: el derecho de las juventudes al acceso al primer empleo, estímulo a los estudiantes de carreras universitarias en ciencias exactas, derecho al habla y conservación de lenguas indígenas, implementación de la educación financiera en el sistema educativo estatal, actualización y derecho de las juventudes al uso del transporte público, entre otras.

Al cierre de los trabajos, las y los diputados juveniles aprobaron por unanimidad el Proyecto de Acuerdo para elegir el lema de la edición 2026: “Haciendo intervenciones, cambiando realidades”.

- Advertisement -

Con este ejercicio, la Comisión de Juventud y Deporte, presidida por el diputado Emilio De la Peña Aponte, e integrada por la diputada Aurora Villeda Temoltzin y el legislador Silvano Garay Ulloa dio cumplimiento a la celebración del Parlamento Juvenil 2024, refrendando el compromiso de garantizar espacios donde las voces de la juventud sean escuchadas.