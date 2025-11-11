Se invertirán 20 mdp en personal de la nueva Unidad Antiextorsión: Sesesp; no hay casos confirmados de amenazas contra alcaldes, afirma

La nueva Unidad Antiextorsión iniciará operaciones el 1 de enero de 2026, por lo que se invertirán 20 millones de pesos en personal y salarios, informó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Maximino Hernández Pulido.

En entrevista, comentó que se emitió una convocatoria y fue nutrida, de más de 800 aspirantes, la mayoría jóvenes y algunos recién egresados de las áreas de tecnologías, por lo que serán seleccionados 78. “Los mejores perfiles”.

A la fecha, dijo, se encuentran en fase de evaluación, a efecto de que esta nueva área comience a operar el 1 de enero de 2026, año en el que también se les va a dotar de tecnología a esta nueva unidad creada en cumplimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión de la Presidencia de la República.

Subrayó que, de esta manera, el estado de Tlaxcala alinea la política estatal a la federal, pues “hay una preocupación” concreta por las llamadas de extorsión y de amenazas “que estos grupos generadores de violencia le hacen a la ciudadanía, a algunos comerciantes que les hacen llamadas pidiéndoles obviamente dinero”.

Enfatizó que la intención es dar un seguimiento y que a partir de una “campaña intensa, el insumo lo tendremos a través de la línea (telefónica) 089”, la cual se va a fortalecer en cuanto a la atención a los reportes anónimos.

Afirmó que a la información que aporte la ciudadanía se le dará un “seguimiento adecuado”, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Fiscalía la General de la República (FGR); con el área de inteligencia de la Guardia Nacional (GN) y con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Precisó que diariamente se reciben alrededor de 500 llamadas efectivas a la línea de emergencia 911, así como entre 20 y 25 denuncias anónimas de toda índole al 089, desde venta de alcohol clandestino hasta sustracción de hidrocarburo.

Dijo que a partir de estos datos surge información para la atención de los ductos y a las llamadas de extorsión y de amenazas, que son menores comparativamente con las que se hacen al 911. “Que la gente sepa que si es víctima pueda acudir a estos números, se le va a dar servicio”, abundó.

Para el establecimiento de esta Unidad Antiextorsión se va a fortalecer el Centro de Control, Comando. Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), pues se va a coordinar con la Dirección de Ciberseguridad, ya creada este año. Añadió que ya fue adquirido el mobiliario y equipo de cómputo, toda vez que se va a dotar de tecnología y sistemas analíticos, con algún software de inteligencia.

En torno a supuestos casos de extorsión a algunos alcaldes del estado, respondió: “Yo sé que fue a partir de una entrevista, que muchos de ellos los agarraron mal parados, porque se les preguntó de manera concreta si tienen alguna amenaza para darle seguimiento y ninguno nos confirmó que tenga algún tema” de estos.

“Afortunadamente seguimos teniendo condiciones de tranquilidad entre Tlaxcala Campeche y Yucatán, son los estados que encabezan el ranking de mayor seguridad. Vimos con mucha atención en la mesa de seguridad la información”.