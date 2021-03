Se inconforman morenistas por imposición de Brito como candidata a la alcaldía de Tlaxco

Tras acusar posibles imposiciones y falta de claridad en el proceso, siete aspirantes a la alcaldía de Tlaxco por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazaron la candidatura de la diputada local Michaelle Brito Vázquez a la presidencia municipal de esa Comuna.

Este martes, en conferencia de prensa, Sergio Hernández Guarneros acusó a la legisladora de incumplir con la ideología de Morena por querer gobernar un municipio donde no radica, desplazando con ello a verdaderos militantes.

“No vamos con Michaelle en caso que resulte ser la candidata. Nos ha fallado en su información, usa documento como identificación falsa y la doctrina de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo la traiciona, nos está mintiendo y traicionando y ojalá la Comisión Nacional de Elecciones se dé cuenta que está mintiendo porque quiere ser candidata por Morena”, espetó.

Derivado de lo anterior, el grupo inconforme hizo votos porque la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no respalde las aspiraciones de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Michaelle Brito Vázquez, debido a que no radica en Tlaxco.

“Este asunto es del Comité Ejecutivo Nacional, creo que la convocatoria lo emiten la nacional y será la Comisión de Elecciones junto con el CEN de Morena quien decida quién será los candidatos y estamos confiados en que el escrito que presentamos tendrá resultados”.

Por otra parte, aspirantes a diputados locales y a las alcaldías de Zacatelco y Panotla pidieron a simpatizantes de Morena crear una agenda común para evitar que esta fuerza política incurra a las “viejas prácticas de la política”.

También en conferencia de prensa, pero realizada en el zócalo de la capital del estado, René Ramírez Rojas precandidato a diputado federal por el Distrito 03I dio lectura a un documento donde respaldaron las acciones que ha emprendido el gobierno federal.

“Somos representantes de muchos compañeros que desde nuestro lugar de origen nos han dado su confianza para ayudar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hacemos un llamado a la militancia del partido Morena para informarles las siguientes tres acciones: requerimos la participación de todas y todos que queremos profundizar la Cuarta Transformación de México y de Tlaxcala, realizamos mesas de trabajo para crear una agenda común, cuidaremos a Morena de las viejas prácticas de la política”.

Uriarte Serrano, dijo que “quienes formamos Morena en el estado de Tlaxcala hacemos un llamado a la militancia para que continuemos por el camino de fortalecer y ayudar a la consolidación de la Cuarta Transformación en Tlaxcala, sabemos que los partidos de la derecha obedecen a una oligarquía que se sintió dueña del país y premio la corrupción rapante que normalizarán la vida pública”.