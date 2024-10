Se han registrado 300 casos de Coxsackie hasta septiembre de 2024: Sesa

El secretario de Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio Meneses informó que hasta septiembre de este año se han registrado 300 casos confirmados del virus Coxsackie con pruebas PCR, siendo el municipio de Tlaxcala el más afectado, seguido de Chiautempan y Apizaco. El brote ha tenido mayor incidencia en guarderías y escuelas primarias, donde los menores de 59 meses son los más vulnerables.

En entrevista colectiva, habló sobre las medidas implementadas para contener el brote del virus Coxsackie en las escuelas del estado, tras la detección de 12 casos en la primaria “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Loma Xicohténcatl de la capital tlaxcalteca, donde los menores fueron enviados a reposo durante 21 días.

“La decisión de suspender las clases ha sido clave para evitar la propagación del virus, que se transmite a través de gotitas de flujo”, explicó Zamudio Meneses. El virus, conocido por su alta tasa de contagio, es común en temporadas invernales y puede afectar a personas de cualquier edad, aunque predomina en los niños. Según los datos proporcionados por el funcionario, anualmente se reportan aproximadamente mil 800 casos, muchos de ellos sin registrarse oficialmente debido a la automedicación o la autolimitación del virus.

El secretario de Salud también destacó el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza y el Covid–19, que se lleva a cabo del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024. Subrayó que durante el invierno es común un aumento de hasta el 5 por ciento en los casos de enfermedades respiratorias, por lo que es crucial mantener las medidas preventivas.

“Las empresas también han implementado campañas de vacunación internas para sus empleados y aunque no hemos tenido hospitalizaciones graves ni fallecimientos, no bajamos la guardia”, señaló Zamudio. Hasta el momento, no se han registrado casos graves en mujeres embarazadas ni hospitalizaciones debido a estas enfermedades.

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa) también abordó el tema de la situación de la salud mental en el estado y refirió que, según encuestas, el 10 por ciento de la población tlaxcalteca padece trastornos severos. Además, se brindan al año más de 27 mil atenciones relacionadas con salud mental a través de la dependencia a su cargo y del DIF, lo que involucra a alrededor de 70 mil personas con diversas afecciones, desde ansiedad y depresión hasta trastornos de hiperactividad y consumo de sustancias.

“Es fundamental fortalecer las acciones en salud mental, entre ellas para garantizar un psicólogo capacitado en cada uno de los 60 municipios del estado”, comentó Zamudio Meneses. La implementación de actividades terapéuticas como el ejercicio, que promueve la liberación de endorfinas y mejora el sueño, es una de las principales herramientas para mejorar la salud mental de la población.

Por último, señaló que Secretaría de Salud continuará trabajando de la mano con la Secretaría de Educación Pública para asegurar que tanto la prevención como la atención médica lleguen de manera oportuna a las escuelas y comunidades más vulnerables.