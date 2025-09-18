Se han presentado 30 denuncias ante FGR por tala ilegal en el estado; Profepa ha asegurado 462 mil 969 metros cúbicos de madera

De octubre de 2024 a agosto de 2025, se han presentado 30 denuncias penales por el delito de tala ilegal en el estado, se han asegurado precautoriamente 462 mil 969 metros cúbicos de madera, 35 vehículos y 10 herramientas y equipos; además, se han clausurado tres aserraderos y predios.

Iván García Juárez, titular de Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), puntualizó que en estos trabajos han participado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guardia Nacional (GN), Secretaría Nacional de la Defensa Nacional (Sedena), Propaet y otras dependencias estatales, para “intensificar acciones en los llamados focos rojos“, principalmente en Parque Nacional Malinche y municipios aledaños.

En este periodo, se han ejecutado 79 acciones, entre estas, 22 inspecciones a predios, nueve a centros de almacenamiento y transformación o aserraderos; tres a empresas con tratamiento fitosanitario y 34 a transporte de materias primas forestales; nueve recorridos de vigilancia y dos operativos especializados, enumeró en el Diálogo Circular con medios de comunicación.

Como resultado de estas labores, se han clausurado tres aserraderos e igual número de predios; se han asegurado precautoriamente 462 mil 969 metros cúbicos de madera, 35 vehículos, 10 herramientas y equipos y 0.6 toneladas de carbón y detención de presuntos responsables puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no precisó el número.

Por tanto, en materia jurídica, se han presentado 30 denuncias ante la FGR y se han realizado 80 coaduvancias con esta Fiscalía; en tanto, en seguimiento a todos estos trabajos, la Propaet ha llevado a cabo 128 visitas de investigación a madererías en lo que va del año.

Al respecto, precisó que se han hallado 46 establecimientos activos, 78 inactivos, cuatro lo localizados e igual cantidad de nuevos, los cuales serán verificados por la federación y el estado.

Añadió que un listado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (Semarnat) muestra que tiene un registro de 70 aserraderos, pero que de la verficación efectuada se desprende que 54 están en operación, tres se encuentran inactivos, dos no fueron localizados y uno está clausurado por la Profepa.

De esa totalidad, nada más 32 cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental del estado (MIA) que, es la única vía por la que la Propaet puede realizar visitas, y 31 están inscritos al Programa de Auditoría Ambiental estatal, lo que significa que se sometieron a un programa de autorregulación para evitar posibles sanciones.

De estas verificacioes, la Propaet instauró 12 procedimientos administrativos, de los cuales 10 concluyeron con una sanción económica. El funcionario adelantó que en próximos días será suscrito un convenio de colaboración “de alto impacto” con Profepa, en materia de vigilancia y cumplimiento ambiental en materia de tala, con el objetivo de continuar con la coadyuvancia; asimismo, se firmará otro para la donación de herramientas y madera decomisada en operativos.

Dijo que todos los miércoles se instala la mesa insterinstitucional para prevenir y erradicar este delito, el cual es uno de los principales retos ambientales en la entidad y en el país, ya que esta actividad degrada los ecosistemas y reduce la biodiversidad.

Antes, precisó que el marco jurídico establece las competencias de la Propaet en este tema, el cual es de jurisdicción federal, por lo que le corresponde intervenir a la Profepa; mientras que la instancia local se encarga de atender y sancionar afectaciones de especies vegetales, como árboles urbanos, jardines y áreas verdes.

Subrayó que la tala clandestina es también un problema social y de seguridad que afecta a las comunidades, por lo que afirmó que “vamos a seguir trabajando muy fuertemente” con operativos interinstitucionales.

García Juárez respondió que hay municipios colindantes con Malinche que colaboran con denuncias y reiteró que el caso de Tetlanohcan es complicado, por lo que en esa zona los operativos se realizan mayor fuerza policial.

Abundó que se efectúan retenes en carreteras para verificar los cargamentos de madera; sin embargo, en madererías no se han llevado a cabo inspecciones “porque no queremos ser coercitivos”, ya que se les invita a autoregularse, así como a los aserraderos.