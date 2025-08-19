Se han ejercido 257.2 mdp del gasto para el campo, en lo que va del año: SIA; todo el recurso 2025 ha sido canalizado, afirma de la Peña

De los aproximadamente 428 millones 703 mil 814 pesos asignados a la Secretaría de Impulso Agropecuario en el presente año, han sido ejercidos alrededor de 257.2 millones que representan cerca de 60 por ciento de la totalidad, informó Rafael de la Peña Bernal, titular de esta dependencia.

- Anuncio -

Repasó que para el presente ejercicio fiscal, el Congreso local aprobó este gasto para la SIA en diciembre pasado, el cual fue propuesto por el Poder Ejecutivo local en el Presupuesto de Egresos del estado 2025.

Remarcó que los 428 millones de pesos asignados a esta institución “ya se están ejerciendo, ya llevamos más del 60 por ciento… y ya todas las cartas de aceptación (de los productores) y todo el recurso ya está todo canalizado para hacerlo en entregas” a quienes cumplieron con la requisición.

En su participación en el Diálogo Circular con medios de comunicación, el secretario anotó que en este año las ventanillas de los programas para la recepción de documentación abrieron el día 3 del mes de enero y cerraron el 25 de febrero, en cumplimiento a las reglas de operación establecidas.

- Advertisement -

Mencionó que la SIA opera a través de tres direcciones, la de Desarrollo Rural, la de Agricultura y la de Ganadería, ante las cuales el productor solicita el apoyo correspondiente que se otorga mediante los diferentes esquemas diseñados.

De acuerdo con datos de esta Secretaría de Impulso Agropecuario, el padrón de beneficiarios asciende a alrededor de 72 mil productores tlaxcaltecas.

Con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos del estado 2025, en el Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (Paisa), que es uno de los más importantes que la SIA implementa anualmente en la entidad, el monto asciende a 121 millones 410 mil 760 pesos.

- Advertisement -

Este recurso debe aplicarse en el otorgamiento de un subsidio a las mujeres y hombres del campo para la adquisición de semillas, fertilizantes y otros agroquímicos, requeridos por este sector para la producción de alimentos.

Para el de Impulso a la Seguridad Alimentaria y Economía Local, se destinó una cifra de 12 millones 195 mil 300 pesos, y para el de Proyectos Integrales de Desarrollo Rural, un total de 63 millones 697 mil 388 pesos.

Mientras que para el Proyecto de Renovación y Mantenimiento de Maquinaria para uso Agrícola, se programaron cuatro millones 085 mil 150 pesos, y para el de Agua Captada para Uso Agrícola y Conservación de Suelos, 56 millones de pesos.

En el Programa de Fomento e Innovación Agropecuaria se aplican dos millones 021 mil 100 pesos y en el de apoyo a la Infraestructura Agrícola ocho millones de pesos. En tanto, para el Proyecto de Capacitación en Sanidad Vegetal “Campaña Campo Limpio”, la cantidad es de 700 mil pesos.

En el Programa Estatal Agropecuaro para el Cambio Climático la SIA ejerce tres millones 500 mil pesos; en el de Mejoramiento Genético, un millón 110 mil pesos, y en el de Capacitación, Extensionismo e Innovación productiva, tres millones 730 mil 800 pesos; entre otras acciones.