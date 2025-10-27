Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasEstado

Se han detectado dos mil 800 descargas clandestinas y recolectado 200 tn de desechos en el río: Cuéllar; solo 38% de pozos garantizan agua limpia

Se han detectado dos mil 800 descargas clandestinas y recolectado 200 tn de desechos en el río: Cuéllar; solo 38% de pozos garantizan agua limpia
Guadalupe de La Luz Degante

A la fecha, han sido   identificadas dos mil 800   descargas clandestinas de agua al río Zahuapan-Atoyac, así como 200 toneladas de desechos, entre colchones, llantas y basura, informó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

- Anuncio -

En la primera entrega de certificados a 190 pozos que abastecen con agua limpia, de un total de 500, evento realizado en el Teatro Xicohténcatl, ratificó que existe el compromiso del saneamiento de esta cuenca, el cual es “un reto gigantesco que va a tardar muchos años” en concretarse.

Repasó que anteriormente las plantas de tratamiento eran responsabilidad de cada municipio, pero que era  complicado que el ayuntamiento pudiera pagar todos los gastos que generan, ya que “son bastantes”.

Afirmó que actualmente “cada día vamos avanzando” para que el gobierno del estado se haga responsable de esos sistemas de saneamiento “y podamos también procesar esa agua”.

- Advertisement -

La titular del Poder Ejecutivo local remarcó que en este momento 65 por ciento de aguas residuales del estado es tratado por parte del estado, en beneficio de 893 mil personas. “Vamos por más”.

Reiteró que en el presente año se van “a lograr 18 (plantas) más”, lo que representa “un gran esfuerzo”  para que el gobierno “se vaya haciendo responsable y ayude a los municipios” de la entidad.

Recordó que las acciones de limpieza han iniciado en  Tlaxco con una inversión de 400 millones de pesos, asignados por el gobierno federal, de un total de mil 500 millones, y precisó que a la fecha, han sido identificadas dos mil 800  descargas clandestinas de empresas y de domicilios, las cuales van a parar al río.

- Advertisement -

“Hoy tenemos que ir limpiando desde tlaxco hasta poder conectarnos con el río Atoyac, ese es un gran esfuerzo; se han recolectado,  200 toneladas (de desechos), entre colchones, llantas, basura, en fin, es un mundo”.

La mandataria insistió en que el gobierno estatal no puede solo con estas acciones de limpieza, por lo que necesita de la suma de presidentes y presidentas municipales y realizar reformas a la ley, a fin de dar certeza a la población.

Pero enfatizó que la ciudadanía también debe participar y ayudar “para que este río vuelva a tener vida verdaderamente, si ustedes pudieran tener la fortuna de visitar donde nace el agua en Tlaxco, es algo maravilloso; todavía está el agua cristalina, es es un paraíso ver eso… y decir, cómo así nacía y ahora cómo lo acabamos entre todos, lamentablemente”.

Por esta situación, Cuéllar Cisneros dijo que hay un “gran compromiso” como lo es el número 160 de su plan de gobierno, relativo al  saneamiento de los pozos ee agua, por ser parte de la seguridad en salud y de la contaminación.

Reconoció a las y los alcaldes que obtuvieron la certificación de este tipo de sistemas, a efecto de brindar  garantía de que a los hogares llegue agua limpia, de ahí que por “primera vez” se llevó a cabo esta acción.

Puntualizó que son 190 sistemas de abastecimiento de agua para garantizar el líquido vital y que cumpla con las normas oficiales mexicanas número NOM-127 y NOM-230 que regulan la calidad.

“Todavía tenemos que trabajar más fuerte para dejar precisamente cuando nos vayamos, esos 500 sistemas de abastecimiento totalmente certificados”, instó a las autoridades municipales.

Anotó que cuando “el pueblo y el gobierno caminan juntos se abren cauces de prosperidad” y que esta Cuarta Transformación también se escribe con agua limpia, “y eso es lo que queremos que el próximo año logremos entre todos entregarle agua pura a nuestros ciudadanos”.

En su turno, Mónica Jazmín Jiménez Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), apuntó  que en esta ocasión 59 de los 60 municipios recibieron el certificado respectivo, pues solamente Nanacamilpa no participó, cuyos motivos desconoce.

Recalcó que el siguiente año también serán certificados gratuitamente los 310 pozos restantes (que representan casi 62 por ciento de esa totalidad de 500) y que en este 2025 el programa se enfocó más a los sistemas que abastecen a un mayor número de habitantes a efecto de cubrir a más de 60 por ciento de la población.

Para ello, dijo que los municipios deben absorber los gastos para corregir irregularidades por falta de mantenimiento a la infraestructura, como pintura, tanque elevado, redes de abastecimiento y análisis del agua, por citar algunas.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

EU impondrá cuota de mil dólares a etnia ancestral por cruzar frontera Sonora-Arizona

La Jornada -
Cristina Gómez Lima, corresponsal Sells, Arizona. La Nación Tohono O’odham, que habita ancestralmente entre Sonora y Arizona, denunció que el gobierno de Estados Unidos advirtió...

“Borran” en el IMSS la compra irregular en 400 mdp del Hospital Cima

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocultó los detalles y responsables de la compra, por 400 millones de pesos, del Centro Internacional de...

Hallan sin vida a una mujer y sus dos hijos presuntamente envenenados en su vivienda de Santo Tomás Chautla

Isaí Pérez Guarneros -
Poco antes del mediodía de este lunes, autoridades municipales de la capital poblana atendieron un reporte de emergencia que alertaba sobre el hallazgo de...

Más noticias

EU impondrá cuota de mil dólares a etnia ancestral por cruzar frontera Sonora-Arizona

La Jornada -
Cristina Gómez Lima, corresponsal Sells, Arizona. La Nación Tohono O’odham, que habita ancestralmente entre Sonora y Arizona, denunció que el gobierno de Estados Unidos advirtió...
00:01:22

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en EU

La Jornada -
Ciudad de México. Víctor Manuel Álvarez Puga, investigado y buscado por autoridades de México junto con su esposa Inés Gómez Mont por presunto lavado...

Grupo Elektra intenta paralizar a nueva SCJN en juicios fiscales; buscó impedir la participación de los 9 ministros

La Jornada -
Ciudad de México. La empresa Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025