Se han detectado dos mil 800 descargas clandestinas y recolectado 200 tn de desechos en el río: Cuéllar; solo 38% de pozos garantizan agua limpia

A la fecha, han sido identificadas dos mil 800 descargas clandestinas de agua al río Zahuapan-Atoyac, así como 200 toneladas de desechos, entre colchones, llantas y basura, informó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En la primera entrega de certificados a 190 pozos que abastecen con agua limpia, de un total de 500, evento realizado en el Teatro Xicohténcatl, ratificó que existe el compromiso del saneamiento de esta cuenca, el cual es “un reto gigantesco que va a tardar muchos años” en concretarse.

Repasó que anteriormente las plantas de tratamiento eran responsabilidad de cada municipio, pero que era complicado que el ayuntamiento pudiera pagar todos los gastos que generan, ya que “son bastantes”.

Afirmó que actualmente “cada día vamos avanzando” para que el gobierno del estado se haga responsable de esos sistemas de saneamiento “y podamos también procesar esa agua”.

La titular del Poder Ejecutivo local remarcó que en este momento 65 por ciento de aguas residuales del estado es tratado por parte del estado, en beneficio de 893 mil personas. “Vamos por más”.

Reiteró que en el presente año se van “a lograr 18 (plantas) más”, lo que representa “un gran esfuerzo” para que el gobierno “se vaya haciendo responsable y ayude a los municipios” de la entidad.

Recordó que las acciones de limpieza han iniciado en Tlaxco con una inversión de 400 millones de pesos, asignados por el gobierno federal, de un total de mil 500 millones, y precisó que a la fecha, han sido identificadas dos mil 800 descargas clandestinas de empresas y de domicilios, las cuales van a parar al río.

“Hoy tenemos que ir limpiando desde tlaxco hasta poder conectarnos con el río Atoyac, ese es un gran esfuerzo; se han recolectado, 200 toneladas (de desechos), entre colchones, llantas, basura, en fin, es un mundo”.

La mandataria insistió en que el gobierno estatal no puede solo con estas acciones de limpieza, por lo que necesita de la suma de presidentes y presidentas municipales y realizar reformas a la ley, a fin de dar certeza a la población.

Pero enfatizó que la ciudadanía también debe participar y ayudar “para que este río vuelva a tener vida verdaderamente, si ustedes pudieran tener la fortuna de visitar donde nace el agua en Tlaxco, es algo maravilloso; todavía está el agua cristalina, es es un paraíso ver eso… y decir, cómo así nacía y ahora cómo lo acabamos entre todos, lamentablemente”.

Por esta situación, Cuéllar Cisneros dijo que hay un “gran compromiso” como lo es el número 160 de su plan de gobierno, relativo al saneamiento de los pozos ee agua, por ser parte de la seguridad en salud y de la contaminación.

Reconoció a las y los alcaldes que obtuvieron la certificación de este tipo de sistemas, a efecto de brindar garantía de que a los hogares llegue agua limpia, de ahí que por “primera vez” se llevó a cabo esta acción.

Puntualizó que son 190 sistemas de abastecimiento de agua para garantizar el líquido vital y que cumpla con las normas oficiales mexicanas número NOM-127 y NOM-230 que regulan la calidad.

“Todavía tenemos que trabajar más fuerte para dejar precisamente cuando nos vayamos, esos 500 sistemas de abastecimiento totalmente certificados”, instó a las autoridades municipales.

Anotó que cuando “el pueblo y el gobierno caminan juntos se abren cauces de prosperidad” y que esta Cuarta Transformación también se escribe con agua limpia, “y eso es lo que queremos que el próximo año logremos entre todos entregarle agua pura a nuestros ciudadanos”.

En su turno, Mónica Jazmín Jiménez Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), apuntó que en esta ocasión 59 de los 60 municipios recibieron el certificado respectivo, pues solamente Nanacamilpa no participó, cuyos motivos desconoce.

Recalcó que el siguiente año también serán certificados gratuitamente los 310 pozos restantes (que representan casi 62 por ciento de esa totalidad de 500) y que en este 2025 el programa se enfocó más a los sistemas que abastecen a un mayor número de habitantes a efecto de cubrir a más de 60 por ciento de la población.

Para ello, dijo que los municipios deben absorber los gastos para corregir irregularidades por falta de mantenimiento a la infraestructura, como pintura, tanque elevado, redes de abastecimiento y análisis del agua, por citar algunas.