Se han aplicado más de 2 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 en Tlaxcala: Bienestar

La semana pasada, la Campaña de Vacunación contra el Covid-19 rebasó dos millones de dosis aplicadas a población de 14 años en adelante, así como a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, de los 60 municipios de la entidad, dio a conocer la delegación de la Secretaría de Bienestar.

En sí, las dosis administradas desde que se puso en marcha la estrategia de vacunación en el territorio tlaxcalteca, el 24 de diciembre de 2020, y hasta el viernes pasado, suman 2 millones 018 mil 880, es decir, más de 700 mil antígenos con relación al número de habitantes que tiene la entidad, que es de alrededor de un millón 300 mil personas.

Respecto de los esquemas completos de inmunización, la delegación federal precisó que 871 mil 560 tlaxcaltecas—que representan el 93 por ciento de la población de 14 años en adelante y menores de 12 a 17 años con comorbilidades—cuentan ya con las dosis necesarias para evitar complicaciones o fallecer en casos de contagiarse de SARS-CoV-2.

- Anuncio -

Informó que la semana anterior cerró con 71 mil 334 dosis aplicadas, de las que 14 mil 590 se reportaron el viernes 21 de enero, y de éstas últimas, 10 mil 354 fueron refuerzos a tlaxcaltecas de 40 a 59 años, con lo cual 55 mil 433 personas en ese rango de edad tienen ya la tercera dosis de la vacuna, lo mismo que 91 mil 678 ciudadanos de 60 años en adelante.

Por su parte, el delegado de los Programas para el Desarrollo en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez informó que, al mediodía de este lunes, se reportó la aplicación de 6 mil 983 dosis en los municipios de Mazatecochco, Altzayanca, Xaltocan, Axocomanitla y Ayometla, así como en los centros de salud urbanos de Tlaxcala capital, Huamantla y Yauhquemehcan.

El funcionario federal exhortó a las personas que no se han recibido la vacuna o el refuerzo a que acudan a los módulos de aplicación, pues si bien la variante ómicron del SARS-CoV-2 no provoca síntomas graves, el mayor porcentaje de contagiados que está ingresando a los hospitales son quienes no cuentan con el antígeno.

Cabe recordar que la estrategia de vacunación de esta semana abarca 26 municipios, además de los módulos permanentes en los CSU de Tlaxcala capital, Huamantla y Yauhquemehcan.

- Anuncio -

Este martes, la vacunación para los adultos de 50 a 59 años se desarrollará en los municipios de Santa Cruz Quilehtla, Tetlanohcan, Cuapiaxtla, Nopalucan y Zacatelco; además, en Sanctórum, el refuerzo también se aplicará a sus pobladores de 40 años en adelante.

El miércoles 26, en los municipios de Santa Apolonia Teacalco y Papalotla; el jueves 27 en Tetlatlahuca, Santa Isabel Xiloxoxtla, Acuamanala, Terrenate y Tlaxcala capital; además, en Atlangatepec, donde la vacunación se ampliará a sus habitantes con 40 años en adelante.

El viernes 28, las “Brigadas Correcaminos” estarán en los municipios de Tlaxcala capital, Tenancingo, Tzompatepec y Hueyotlipan—en esta última Comuna, también se aplicarán dosis de refuerzo a su población de 40 años.