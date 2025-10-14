Se ha detectado virus coxsackie en dos escuelas del estado, confirma SEPE; “no es cosa grave”, asegura

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández confirmó que hasta el momento hay dos escuelas de nivel básico donde se han detectado casos del virus de coxsackie, pero aseguró que la situación “no es grave”.

“Esperemos que no crezca, nada más repetir las medidas de protección”, dijo en entrevista colectiva, luego de acudir a la inauguración del nuevo edificio del CRI–Escuela, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Apizaco.

Ante las medidas que se han tomado para evitar la propagación del virus, afirmó que en este tipo de situaciones se procura anteponer la salud de la población escolar, pero también las acciones de prevención se implementen en el menor tiempo posible, con base en las indicaciones de las autoridades sanitarias, pues en este caso son cerca de 400 estudiantes los que integran la matrícula en esas escuelas.

Agregó que algunas de esas alternativas para descartar la posibilidad de contagios, están la suspensión de niños y niñas afectados, así como la de clases en los grupos y, en caso de ser necesario, en todo el plantel educativo.

Puntualizó que esta enfermedad de boca, pies y manos “es una cuestión que se puede evitar solamente con el lavado de manos frecuente” y el uso de cubrebocas, por parte de las personas, en este caso, las y los infantes.

Dijo que el sector salud “siempre ha estado muy atento en estas circunstancias y siempre nos da la información pertinente al respecto; entonces, siempre atendemos de manera muy oportuna. No es una cosa grave”.

El periódico digital Escena Informativa difundió en su portal de noticias que, en medio del hermetismo, padres de familia y autoridades sanitarias habían confirmado la detección de casos de este virus en una primaria de la capital del estado, por lo que fueron suspendidas las clases.

Señala que el viernes pasado se identificaron síntomas que generaron sospecha de la presencia de esta enfermedad, por lo que fue necesario efectuar una jornada de limpieza con cloro tanto en aulas como en mobiliario y áreas comunes que ocupan las y los alumnos.

La Secretaría de Salud (Ssa) del gobierno de México detalla que la enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de coxsackie, afecta sobre todo a menores de 5 años de edad, al provocar llagas dolorosas en la boca y sarpullido.

Los síntomas son fiebre alta, malestar general y dolor de garganta. “El pico máximo de contagio se presenta a los 2 años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías”.

Explica que el virus “se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología”, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias. El contagio se presenta en los primeros tres días de contacto y después aparecen los síntomas, mientras que los brotes del padecimiento tienden a ocurrir durante el verano y a principios del otoño.