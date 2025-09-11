Se generaron 233 puestos de trabajo con seguridad social en agosto: IMSS

Con los 233 puestos de trabajo creados en agosto de 2025, se frenó la caída de cuatro meses consecutivos de empleo formal en la entidad, por lo que al cierre del octavo mes de este año hay 116 mil 849 trabajadores afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

- Anuncio -

Pese al saldo positivo del empleo asegurado al cierre de agosto pasado, tres de los nueve sectores económicos registraron cifras negativas y destaca la industria de transformación que recortó 552 puestos de trabajo, seguido de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza con 220 bajas, así como las industrias extractivas con tres trabajadores recortados.

En contraste, los sectores con generación de empleo fueron la industria de la construcción con 495 altas, los servicios para empresas, personas y el hogar con 287; los servicios sociales y comunales, con 114; el comercio , con 69; la industria eléctrica, captación y suministro de agua potable, con 32; y transportes y comunicaciones, con 11.

Con base en la estadística mensual del IMSS, los 116 mil 849 trabajadores con seguridad social al 31 de agosto de 2025 es menor al logrado al mismo mes de 2024 por 431 puestos de trabajo, lo que representa una caída de 0.4 por ciento.

- Advertisement -

Mientras que de enero a agosto de 2025, Tlaxcala registra 563 empleos con seguridad social con respecto al 31 de diciembre de 2024, lo que arroja un crecimiento de apenas 0.5 por ciento.

El Seguro Social también dio a conocer que 22 mil 921 del total de empleos asegurados son temporales, esto es, el 19.6 por ciento; en tanto, 93 mil 928 son permanentes, lo que significa el 80.4 por ciento.

En la comparación anual del comportamiento del empleo formal en las 32 entidades federativas, en agosto pasado 12 estados registraron crecimiento y 20 tuvieron pérdida de puestos de trabajo, entre ellos Tlaxcala con una caída de 0.4 por ciento.

- Advertisement -

Las entidades con mejor comportamiento en los últimos 12 meses fueron Estado de México con un crecimiento de 5.5 por ciento; Colima y Michoacán, 1.9 por ciento, cada una; Aguascalientes, 1.8 por ciento y Baja California Sur, 1.5 por ciento.

Las caídas de empleo formal más pronunciadas se registraron en Tabasco con -8.7 por ciento; Campeche, -4 por ciento; Guerrero, -2.8 por ciento y Oaxaca y Zacatecas, -2.7 por ciento, en cada caso.

A nivel nacional, al 31 de agosto de 2025 se tienen registrados ante el IMSS 23 millones 533 mil 731 afiliaciones asociadas a un patrón, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Considerando sólo puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22 millones 454 mil 917 puestos, valor máximo para un mes de agosto desde que se tenga registro, de los cuales el 87 por ciento son permanentes y el 13 por ciento son eventuales.

En agosto, se presentó un aumento mensual de 21 mil 750 puestos, variación que, en términos relativos, es del 0.1 por ciento.