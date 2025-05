Se deslinda presidenta del TSJE de revisar antecedentes de aspirantes a jueces y magistrados

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses se deslindó de toda responsabilidad respecto a la revisión de antecedentes de los candidatos que participarán en la elección judicial del próximo 1 de junio, proceso inédito que busca conformar parte del nuevo modelo de justicia con base en la reforma constitucional aprobada en 2023.

Bañuelos Meneses aseguró que esta tarea correspondió exclusivamente a los Comités de Evaluación, tanto a nivel federal como local, los cuales, sostuvo, “ya cumplieron su función” al filtrar y validar a los perfiles que hoy compiten por ocupar cargos de jueces y magistrados.

“En su momento ya hubo un Comité de Evaluación que se ha encargado de realizar estos filtros. Los comités prácticamente ya terminaron su función. Nosotros estamos en otra etapa, que es propiamente la de la elección”, declaró la magistrada presidenta del Poder Judicial.

Con ello, la presidenta del TSJE optó por mantenerse al margen del escrutinio público, al argumentar que su posición le impide involucrarse en tareas que no le corresponden institucionalmente como verificar el cumplimiento de requisitos e idoneidad de los 144 candidatos que buscan algunos de los 36 cargos que están en disputa.

“Nosotros somos respetuosos de la parte que nos compete. Por el cargo que ostento, no debo intervenir de ninguna manera en estas cuestiones porque no me corresponde. Ese principio lo quiero tener muy claro y presente durante todo este proceso”, puntualizó.

En cuanto a si el Poder Judicial tiene conocimiento de antecedentes legales negativos de los candidatos, como el incumplimiento de pensiones alimenticias o denuncias por conductas irregulares, Bañuelos Meneses indicó que no se cuenta con información al respecto. “No tenemos conocimiento de que existan tales situaciones. Todo eso se debió verificar en la fase de evaluación, no en esta etapa”, insistió.

La elección judicial forma parte de un esquema piloto en diversas entidades del país, en el que la ciudadanía elegirá de manera directa a jueces y magistrados, en aras de abrir a la participación popular un poder históricamente cerrado. No obstante, la opacidad en los criterios de selección y la renuencia de las autoridades locales a responder por la calidad ética y profesional de los candidatos ha generado críticas desde organizaciones civiles y sectores académicos.

En Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) será el encargado de conducir el proceso de votación, que se realizará de manera concurrente con la elección federal. Las campañas para los aspirantes a jueces y magistrados iniciaron formalmente el 29 de abril y concluirán el 28 de mayo. La elección judicial será el próximo 1 de junio.

