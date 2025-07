Se declara diputada independiente Bocardo Phillips; rompe con el PVEM

La diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips oficializó su separación de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXV Legislatura local y anunció su determinación de continuar su labor parlamentaria como diputada independiente, decisión que, aseguró, fue tomada con “mucho pesar, pero con congruencia política y personal”.

En entrevista colectiva, Bocardo Phillips afirmó que su renuncia no obedece a un capricho ni a conflictos personales, sino a profundas diferencias ideológicas y al estancamiento de sus iniciativas en las comisiones legislativas.

“No crean que es por enojo o porque no me lleve con ellos. Al contrario, los estimo mucho. Son mis amigos, pero hay que estar donde uno se sienta a gusto. Y ahorita, como estoy, no me siento así”, dijo con voz firme.

La legisladora reveló que, pese a haber presentado diversas iniciativas, tanto en solitario como de manera conjunta con otras diputadas, muchas de ellas permanecen sin dictaminar. “Ese es mi enojo… bueno, no enojo, es mi inconformidad”, apuntó.

Entre las iniciativas mencionadas, destacó una armonización constitucional que, aseguró, ya contaba con dictamen favorable, pero que sorpresivamente no fue enlistada en el orden del día. “Tenía entendido que ya había hasta un dictamen para la reforma constitucional… El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales (otrora correligionario y coordinador del PVEM, Jaciel González Herrera) nos había dicho que iba a salir y, de repente, ya no”, expresó visiblemente decepcionada.

Lejos de replantear su agenda legislativa, Soraya Bocardo aseguró que mantendrá sus ejes prioritarios: protección animal, medio ambiente, derechos de las mujeres y defensa de las comunidades.

“Sigue siendo mi agenda. Lo más importante para mí sigue siendo lo que defendía en el Verde. Y aunque ahora esté fuera, esos temas no cambian, porque son parte de mis convicciones”, sentenció.

Al ser cuestionada sobre una posible adhesión a otro grupo parlamentario, Bocardo Phillips descartó completamente dicha posibilidad. “Mi idea no es irme a ningún otro instituto. Quiero quedarme como independiente, porque tengo que alinear lo que yo siento con lo que proponen las distintas bancadas. Y hasta ahora, no ha habido coincidencias”.

La diputada aclaró que su decisión no busca desestabilizar a la fracción verde, ni representa una fractura al interior del grupo. “A lo mejor como bancada han apoyado mis iniciativas, pero (Jaciel González) como presidente de comisión, no, ahí está a la vista de todos… no han salido”, acusó al tiempo que reiteró: “es una decisión que se toma con mucho dolor y con mucho pesar, pero creo que debemos ser congruentes. La política no es una cuestión personal, sino de principios”.

Cuestionada sobre si su nueva condición como diputada sin bancada facilitará o entorpecerá el avance de sus proyectos, Bocardo fue realista. “Imagínate, si estando en la bancada Verde, con el presidente de la comisión siendo del Verde, no prosperaron… ahora será una lucha doble”.

Sin embargo, afirmó estar dispuesta a librar esa batalla en solitario, pues su convicción no depende del respaldo partidista. “Creo que uno debe ser congruente con lo que siente y con lo que piensa. Así debe ser el actuar en la política”.