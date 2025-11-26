Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasEstado

Se confirma que obra de Ciudad de la Juventud sigue en pie y se realizará en cuanto tengan los permisos

Dania Corona Muñoz

La Secretaría de Infraestructura confirmó que el proyecto de la Ciudad de la Juventud sí se llevará a cabo y que únicamente están a la espera de los permisos oficiales para iniciar las obras, las cuales —aseguró— corresponden a una remodelación del Parque de la Juventud “sin tala de árboles” y sobre zonas previamente intervenidas.

- Anuncio -

Eduardo Rubén Hernández Tapia, titular de la dependencia, explicó que el gobierno estatal ya entregó los estudios ambientales y técnicos requeridos, por lo que solo esperan la respuesta de las instancias regulatorias. “Sí, los estudios están realizándose. Ya se entregaron, estamos en la espera de las respuestas nada más”, afirmó.

El funcionario reiteró que el proyecto no implica una ampliación ni una transformación agresiva del parque, sino una actualización de los espacios ya existentes. “Lo que vamos a hacer es una remodelación de las áreas existentes. No vamos a talar ni un solo árbol y vamos a sembrar más especies ahí en el parque”, señaló.

Hernández Tapia detalló que los trabajos se concentrarán exclusivamente en zonas que ya cuentan con afectaciones o infraestructura previa. El objetivo, dijo, es “volver a darle vida al Parque de la Juventud” sin intervenir áreas verdes intactas.

- Advertisement -

Consulta: Con leyes más firmes y mayor presupuesto, Tlaxcala refuerza la defensa de las mujeres: Cano

Ante las protestas de colectivos ciudadanos que denuncian falta de información, el secretario aseguró que la dependencia ha explicado el proyecto en distintas ocasiones, aunque reconoce tensiones en la entrega de datos. “Solicitan dos, tres cuestiones un día; al día siguiente ya te solicitaron otros siete, ocho puntos. Así es un poco complicado, pero estamos abiertos al diálogo con ellos”, indicó.

También, aclaró que la obra no contempla la construcción de una alberca, como se había difundido previamente: “No hay alberca… tampoco está aquí”.

- Advertisement -

Sobre si la falta de consenso con los colectivos podría detener el proyecto, Hernández Tapia fue enfático: la obra comenzará una vez que se cuente con todos los permisos. “Estamos esperando que tengamos ya todos los permisos adecuados para poder tener ya luz verde. Ahí se verá en su momento”, concluyó.

Te podría interesar: Invita UPTx a la comunidad tlaxcalteca a integrarse a sus programas educativos para el nuevo cuatrimestre

Temas

Más noticias

Últimas

Últimas

Relacionadas

Construye gobierno estatal Subestación Eléctrica en San José Chiapa; garantiza suministro por 30 años

Yadira Llaven Anzures -
Para garantizar el suministro de energía en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la...

Parque de la Juventud tiene insalubridad ecosistémica y faunística, señala el Ifset; se vigilará a especies nativas de este espacio, dice

Guadalupe de La Luz Degante -
Ezequiel Julio Moreno Pérez, jefe del departamento ambiental del Instituto de Fauna Silvestre del estado de Tlaxcala (Ifset), señaló que el Parque de la...

Defensores reprochan ausencia de estudio sobre impacto de estanque previsto en proyecto Ciudad de la Juventud; empresarios defienden propuesta

Guadalupe de La Luz Degante -
Aun cuando defensores del Parque de la Juventud rechazaron la construcción de un estanque en este espacio porque, entre otras cosas, no hay un...

Más noticias

Libran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, por narcotráfico y ‘hauchicol’

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. Un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú, dueño de...

Diputados de Morena y líder agrario revisarán a fondo la ley hídrica

La Jornada -
Ciudad de México. Con objeto de “revisar artículo por artículo” de las iniciativas de una nueva Ley General de Aguas y de reforma a...

Balean a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

La Jornada -
Washington.  El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, declaró que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025