Se confirma que obra de Ciudad de la Juventud sigue en pie y se realizará en cuanto tengan los permisos

La Secretaría de Infraestructura confirmó que el proyecto de la Ciudad de la Juventud sí se llevará a cabo y que únicamente están a la espera de los permisos oficiales para iniciar las obras, las cuales —aseguró— corresponden a una remodelación del Parque de la Juventud “sin tala de árboles” y sobre zonas previamente intervenidas.

Eduardo Rubén Hernández Tapia, titular de la dependencia, explicó que el gobierno estatal ya entregó los estudios ambientales y técnicos requeridos, por lo que solo esperan la respuesta de las instancias regulatorias. “Sí, los estudios están realizándose. Ya se entregaron, estamos en la espera de las respuestas nada más”, afirmó.

El funcionario reiteró que el proyecto no implica una ampliación ni una transformación agresiva del parque, sino una actualización de los espacios ya existentes. “Lo que vamos a hacer es una remodelación de las áreas existentes. No vamos a talar ni un solo árbol y vamos a sembrar más especies ahí en el parque”, señaló.

Hernández Tapia detalló que los trabajos se concentrarán exclusivamente en zonas que ya cuentan con afectaciones o infraestructura previa. El objetivo, dijo, es “volver a darle vida al Parque de la Juventud” sin intervenir áreas verdes intactas.

Ante las protestas de colectivos ciudadanos que denuncian falta de información, el secretario aseguró que la dependencia ha explicado el proyecto en distintas ocasiones, aunque reconoce tensiones en la entrega de datos. “Solicitan dos, tres cuestiones un día; al día siguiente ya te solicitaron otros siete, ocho puntos. Así es un poco complicado, pero estamos abiertos al diálogo con ellos”, indicó.

También, aclaró que la obra no contempla la construcción de una alberca, como se había difundido previamente: “No hay alberca… tampoco está aquí”.

Sobre si la falta de consenso con los colectivos podría detener el proyecto, Hernández Tapia fue enfático: la obra comenzará una vez que se cuente con todos los permisos. “Estamos esperando que tengamos ya todos los permisos adecuados para poder tener ya luz verde. Ahí se verá en su momento”, concluyó.

