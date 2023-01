Se concretaron 10 adopciones de infantes en el último bimestre de 2022, informa Espinoza

El último bimestre de 2022 cerró con una cifra de 10 adopciones de infantes que ya tenían alrededor de una década en un Centro de Atención Social (CAS), informó Mariana Espinoza de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

No todos son susceptibles de adopción, deben pasar por un proceso largo, por lo que a través de mesas de trabajo con funcionarios públicos involucrados, se han logrado agilizar los trámites, enfatizó en entrevista con medios de comunicación.

Por tanto -resaltó-, Tlaxcala es uno de los 10 estados del país con esta característica, de ahí que hay ciudadanos de otras entidades de la región que solicitan ser tomados en cuenta, incluidas personas extranjeras, pero se da prioridad a la población local.

- Anuncio -

Expresó que los tiempos de los niños “son sangrados”, porque pueden crecer en un Centro de Atención Social y perder la posibilidad de integrarse a un hogar, razón por la cual se busca reducir tiempos.

Expuso que en los últimos dos meses de 2022 se cerró con 10 adopciones, que representan “un número alto porque la mayoría de estos infantes llevaban casi toda su vida en un CAS”, algunos tenían hasta 10 años en ese lugar sin definir su situación legal.

- Anuncio. -

Hay muchas famiiias que buscan adoptar pero no todas son aptas, por ello en el proceso se debe certificar que son idóneas; pero la mayoría prefiere a bebés, aunque no todos son susceptibles de ser acogidos; en menor medida eligen a adolescentes, pues no hay esa cultura de incorporarlos, subrayó.

Añadió que se da seguimiento a cada uno de los casos para verificar que sean adopciones exitosas, “nos llevamos la gran sorpresa de que nuestros niños están contentos”, y aseguró que no se han detectado irregularidades. “Hasta que no estamos completamente seguros no entregamos a un menor”.

- Anuncio.. -

Sin embargo, señaló que en este momento no se puede precisar una cantidad de infantes en lista de espera de ser adoptados “porque -remarcó- no todos son susceptibles de serlo” y porque su proceso está en trámite.

Acentuó que hay niños en el CAS mientras se encuentra una red familiar para no darlos en adopción, pues la idea es que sean integrados al hogar de un pariente responsable que se haga cargo.

Entre las causas por las cuales las familias adoptan están la edad madura de las personas para convertirse en padres, cuestiones de salud que impiden la procreación o porque tienen un sentido de cobijar a un niño o niña, mencionó.