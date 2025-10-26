Se comprometen ante la FAO a cuidar al metepantle para mantenerlo vivo otro milenio; comunidad pide apoyo para conservar esta práctica de cultivo

Autoridades y campesinos se comprometieron a cuidar el metepantle tlaxcalteca para mantenerlo vivo mil años más, a partir de este día en el que fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam).

Dicho reconocimiento fue recibido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y por Nieves Contreras Pérez, presidenta de la comunidad de Álvaro Obregón, Españita, uno de los sitios de la entidad donde se conserva esta práctica.

Lina Pohl Alfaro, representante de la FAO en México, puntualizó que el próximo 31 de octubre será entregado (a través de la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera) el certificado al metepantle de Tlaxcala como un Sipam en la ciudad de Roma, Italia, sede de esta organización internacional.

Señaló que se ha trabajado durante seis años para que el metepantle se convierta en un ejemplo para el mundo, por lo que se suman esfuerzos para fortalecer este gran proyecto, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sobre todo, con productores y productoras, para asegurar que hoy ya es patrimonio del mundo “y continúe floreciendo”.

Porque –subrayó–, en realidad, “apostar por el metepantle es apostar por un futuro en donde tengamos una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida para todos; es en esencia, un acto de esperanza”.

En su intervención, Nieves Contreras Pérez, presidenta de comunidad, acentuó que si no fuera por las y los productores “no estaríamos todos acá el día de hoy”. Por eso les agradeció “porque fueron los que le echaron ganas”.

Ante autoridades federales, estatales y municipales, así como de las representaciones de la FAO, demandó: “Esperamos que esto no sea nada más un arcoíris, que sea un comienzo de algo importante, que nos apoyen para que tengamos más represas, por favor, para seguir trabajando los metepantles, porque si no en tiempos de secas no los podemos mantener”.

La presidenta de comunidad subrayó que el estado de Tlaxcala se encuentra ubicado en ladera y si no se siembra bajo este sistema “no vamos a recoger cosecha”.

Luego, QU Dongyu, director general de la FAO, anotó que desde el gobierno se pueden hacer “pequeñas acciones por la gente”, así como lo requirió Nieves Contreras, para que haya más embalses, ya que si “pueden tener agua pueden tener futuro”.

Remarcó que la FAO brinda el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Julio Berdegué Sacristán, para inscribir al metepantle como un Sipam, con lo que el país será reconocido y famoso mundialmente.

Dijo que el éxito de las y los productores es también de la FAO, ya que el apoyo es mutuo, y que en la página web de esta organización, serán exhibidas todas las fotografías tomadas en el recorrido por Álvaro Obregón para mostrar el sistema del Metepantle, para darlo a conocer a los 197 países integrantes. Deseó paz, prosperidad y felicidad a México.

Por su parte, Julio Berdegué Sacristán, titular de Agricultura, también reconoció a las campesinas y campesinos que han continuado una historia “que se hunde en los tiempos”, pues muchas de estas de varios siglos de México “ya no están, si acaso las vemos en un museo, lo que quedó de ellas”.

Pero -destacó- el metepantle es historia viva de México, no sólo un sistema de cultivo, esto es un museo vivo, real, porque quien quiera conocer la historia de México tiene que venir a este lugar.

Realzó que el maíz “es el alma de México” y que nunca crece solo porque está acompañado del maguey, del frijol, de la calabaza, de los árboles y de los chiles, por lo que mantener esta tradición y cultura que se hunde en las profundidades más antiguas de las civilizaciones originales “es un regalo al mundo”.

Mencionó que a nivel mundial hay pocos lugares como Álvaro Obregón, por lo que es una de las joyas de la agricultura mundial, de México y de la humanidad, al igual que sus agricultores, ya que el metepantle no existiría sin ellos.

Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum también está orgullosa por este reconocimiento que dan 197 naciones, ya que tiene “un enorme compromiso”: lograr la soberanía alimentaria de México, “para no estar dependiendo de países que ahorita, además, andan medio turbulentos”.

Indicó que la intención es alcanzar ese objetivo “rescatando nuestros orígenes”, por lo que se realizó una reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíces transgénicos, a fin de mantener el Metepantle y la milpa.

Aseguró que Sheinbaum Pardo “tiene un gran compromiso” con la protección, la conservación y la dignificación de formas tradicionales de producción de alimentos y de las y los campesinos que lo hacen posible.

“Tienen ustedes en sus manos un tesoro de la humanidad, pero también queda en las nuestras, es obligación del gobierno de México cuidar el metepantle junto con ustedes; este es un reconocimiento a ustedes… vamos a estar al lado de ustedes para que se aseguren que siga vivo en mil años a partir de hoy”.

El secretario recordó el surgimiento de la FAO y subrayó que parte de la prosperidad, de la felicidad, de la paz y del futuro, tiene que ver con la alimentación.

Finalmente, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recalcó el reconocimiento a productores de Álvaro Obregón y de todo el estado porque “no han dejado morir” al metepantle, de ahí que ahora Tlaxcala se da a conocer al mundo.

Dijo que estas prácticas ancestrales “siguen dando vida al campo” para conservar cultivos, árboles e insectos, y repasó que la entidad es segundo lugar nacional por eliminación de la pobreza alimentaria “y eso es gracias a todos ustedes”.

Comentó que la mitad del territorio está “cubierto” con 850 jagüeyes, pero serán construidos más. También ofreció comunicarse con la presidenta de esta comunidad, Nieves Contreras Pérez, para que “tenga respuesta constante del gobierno de Tlaxcala”.

Cuéllar Cisneros abundó que ahora con el liderazgo de Claudia Sheinbaum, el campo volverá “a ser raíz y horizonte”, al sembrar justicia y cosechar un país “que florece desde sus raíces”.