Se aplicó vacunas anti Covid a personas privadas de su libertad del Cereso de Apizaco este jueves

Este jueves, 157 personas recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco fueron vacunadas contra el Covid-19, informó la delegación de la Secretaría del Bienestar, al tiempo que la campaña de aplicación de segundas dosis se realizó en el municipio de Xaltocan y a personal médico de instituciones particulares.

Para la jornada inmunización de este jueves se dispuso de un lote de 3 mil 451 dosis de vacunas contra el Sars-Cov-2, de las que 157 de la farmacéutica CanSino fueron enviadas al Cereso de Apizaco para su aplicación a Personas Privadas de su Libertad (PPL) de 40 a 49 años de edad, informó la representación federal.

De ese número, mil 104 vacunas de la alianza Pfizer-BioNTech se destinaron al municipio de Xaltocan para completar el esquema de protección a personas de 50 a 59 años, y al mediodía se reportaron 863 dosis aplicadas.

En tanto que 2 mil 160 vacunas, también de Pfizer-BioNTech, se enviaron el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala para completar el esquema de inmunización de personal médico de instituciones particulares; y al corte la delegación de la Secretaría del Bienestar informó de la aplicación de 500 inyecciones.

En el caso de la aplicación entre PPL del Cereso de Apizaco, la representación federal no emitió el avance, pues “por cuestiones de seguridad no se permiten fotos, así que no se sabe cuántas llevan aplicadas”. Es de referir de las dosis enviadas, 126 fueron para reclusos hombres y el resto para la población femenil.

Es de destacar que las vacunas aplicadas en esta población son de la marca CanSino, cuya principal característica es que solo requiere de una dosis para generar inmunidad contra el Sars-Cov-2.

Por otro lado, la delegación de la Secretaría del Bienestar informó que este viernes se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a personas de 50 a 59 años de edad del municipio de Tlaxco.