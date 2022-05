Se aplican vacunas caducas contra Covid-19 en Tlaxcala; en riesgo la población: BAL

En el estado de Tlaxcala se están inmunizando a la población en contra del Covid-19 con vacunas caducas, acción que pone en riesgo a la población, ya que se desconoce la existencia estudios fundados sobre los efectos que en la salud puedan tener esas medidas, denunció la diputada priista Blanca Águila Lima.

En la sesión ordinaria de este jueves del Congreso local, la legisladora hizo esa denuncia, al referir que “entre el 10 y el 11 de abril (pasado), fueron requeridos gobernadores y gobernadoras y secretarios de salud en la Ciudad de México, en dónde se sabe les pidieron que se apresuraran a aplicar las vacunas los lotes de vacunas que el gobierno federal mantenía resguardadas, porque estaban cercanos a vencer su caducidad y al 30 de abril estarían caducos, pero nos encontramos con que en nuestro estado de Tlaxcala, me reportan y me dicen, que se están aplicando lotes de vacunas que vencieron su caducidad después del 30 de abril y siguen aplicando vacuna caduca”.

Sin embargo, a decir de la diputada local, no existe ninguna información oficial, y mucho menos, un respaldo científico que demuestre que la aplicación del inmunizador con fecha vencida de la vida útil a partir de su fabricación, no vaya a generar reacciones o efectos secundarios en los receptores.

“Están haciendo una extensión de caducidad, pero eso no es tan sencillo, ni fácil y aquí en el país dicen que están haciendo esfuerzos, pero tardíamente están haciendo llegar las vacunas a los Estados y ahora piden que vacunan los adultos mayores y todo el que se pueda, pero no sacaron las vacunas a tiempo y con las vacunas que venció la caducidad el 30 de abril ahora las están aplicando, poniendo en riesgo la salud”, denunció.

Abundó que, de todo ello, existe un oficio en donde les ordenan a las autoridades estatales y federales, desde la Secretaría de Salud, que apliquen los lotes de vacuna que ya caducó.

De acuerdo con el oficio CENAPRECE –DG-CIR-2575-2022, signado el pasado 29 de abril, por el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, del cual La Jornada de Oriente tiene una copia, a través del cual notificó a los secretarios de Salud de las entidades federativas, a los coordinadores estatales Correcaminos y delegados de la Secretaría del Bienestar, que existen 19 lotes de vacunas de AstraZeneca que caducaron en el mes de abril.

Sin embargo, con la finalidad de evitar su desecho, esa dependencia les otorgó una extensión de vida útil –caducidad- por un lapso de entre uno y 24 días, dependiendo de la fecha de fabricación, a fin de aplicar el inmunizador a las personas que lo requieran.

La legisladora explicó que las autoridades justifican su decisión al referir que hicieron estudios por los cuales la Cofepris asegura que es viable su aplicación, pero “no tenemos toda la información a la mano; los laboratorios que producen esos fármacos deben emitir un certificado para que puedan asegurar que es viable incrementar o sobrepasar la fecha de caducidad o aplicarla con una caducidad extendida, desde luego lo que menos les preocupa a las autoridades es que la seguridad y efectividad de esas vacunas”.

La priista sostuvo que más allá de filias y fobias, del gobierno federal y el estatal, deben garantizar la salud de la ciudadanía, “y no deben aplicar vacunas caducas”, por lo que exhortó a las autoridades para que solo apliquen el inmunológico que cuente con la debida vigencia.

“Nunca antes atrás habían aplicado alguna vacuna de esa manera y en este momento es así, pero si al señor (Zoé) Robledo (titular del IMSS), ya se le caducaron millones de medicamentos y vacunas y podrá con el proyecto del IMSS-Bienestar”.

A esa exigencia se sumó el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria quien criticó esa práctica, la cual, consideró, puede generar no solo incertidumbre entre la población, sino efectos secundarios en la salud.

La denuncia estuvo presidida de la determinación, unilateral, de la Comisión de Salud del Congreso local, que determinó como improcedente sumarse a un exhorto propuesto por el Poder Legislativo de Puebla, para solicitar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que realice las acciones necesarias con el fin de que en el país se realicen jornadas de vacunación contra el virus Sars-CoV2, para las niñas y los niños, sin la necesidad de acreditar condición médica.

Lo anterior, porque a decir de la presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Cuamatzi Aguayo, en el estado de Tlaxcala, “gracias a las jornadas de vacunación programadas, implementadas y dirigidas a menores de 14 años y más, quienes han sido vacunados sin necesidad de acreditar condición médica.

La determinación de la Comisión de Salud fue fustigada por Cambrón Soria, al considerar que ésta “hace una lectura incorrecta del exhorto en el que el Congreso de Puebla hace una buena fundamentación, apegándose a defender los derechos de las niñas y los niños”.

Por ello, consideró que la determinación de los diputados de esa comisión busca más congratularse con el Ejecutivo federal y estatal, lo cual lleva a poner el Poder Legislativo local como un tapete del gobierno del estado.

“Parece que este Congreso del estado, particularmente a la comisión de Salud, no le importan los niños y las niñas y les vale un pepino que se vacunen; pero además debería fundar y motivar su informe y no lo está haciendo, porque no expone las razones por las cuales es improcedente que en todo el país que se vacuna a los niños y a las niñas y tampoco explica las razones”.

Abundó: “Parece que se quiere quedar bien con Palacio de Gobierno y parece que lo dictan desde allá; parece que este tipo de documentos se mandan desde allá para que se aprueben ipso facto, sin ningún análisis y sin ninguna discusión”.

A esa demanda se sumó la diputada Blanca Águila, quien lamentó que mientras padres de familia tienen que recurrir a la justicia federal, vía amparos, para lograr la inmunización de sus hijos, el Poder Legislativo quiera ser omiso a esa situación.

“Sabemos que hay padres y madres de familia tlaxcaltecas que preocupados por la salud de sus menores hijos menos de 14 años, han tenido que acudir a amparos para que puede inmunizar a sus hijos e hijas y que este Congreso, de esta manera irresponsable, pretende presentar solamente un informe sin fundar ni motivar una decisión personal”, acotó.

Por su parte, el diputado panista José Gilberto Temoltzin Martínez enfatizó que es evidente el mandato y la obligación para que esta legislatura se pronuncie y exhorte al titular de la secretaria de salud a nivel federal para que las niñas y niños sean vacunados sin necesidad de acreditar una condición médica existente, ello, en aras de alcanzar un máximo grado de protección a la salud en las niñas y niños.

Por ello, los tres legisladores pidieron a los integrantes de la mesa directiva, reservar el informe de la Comisión de Salud a fin de que realicen un nuevo acuerdo en el que funden y motiven su resolución y éste sea sometido al pleno.

Sin embargo, pese a esas expresiones, la mesa directiva del Poder Legislativo determinó declarar como presentado el informe, al referir que el artículo 86 del Reglamento Interior del Congreso local, establece que en el caso de que una comisión considere improcedente una iniciativa o proposición, designará a uno de sus miembros para dar a conocer al Pleno los fundamentos de su negativa y la excusa de la no presentación de dictamen. Este informe no da lugar a debate ni a votación, pero cualquier diputado podrá opinar al respecto, para lo cual intervendrá una vez hasta por cinco minutos como máximo.