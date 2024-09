Se aplican estrategia para reforzar vigilancia en puntos de mayor incidencia delictiva en Apizaco: Jacqués

El director de Seguridad Pública de Apizaco, José Ramón Jacqués Mena informó que desde el sábado se puso en marcha una estrategia para reforzar la vigilancia en los puntos de mayor incidencia delictiva del municipio y “creo que la percepción de seguridad (entre la población) lo va a decir todo”.

Además, realzó que la dirección a su cargo se va a fortalecer con el apoyo que bridarán los 30 marinos que llegan a colaborar en la vigilancia en calles del municipio.

“Ya hay un programa de seguridad, se está coordinando directamente con el estado también para que nos den los puntos de mayor incidencia delictiva. Es difícil estimar un tiempo, pero yo creo que la percepción (de mejora en este rubro) va a ser en las primeras semanas”, agregó el capitán de Marina en entrevista colectiva después del acto de izamiento de bandera que encabezó el alcalde de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, la mañana de este domingo.

Respecto del estado en que se encuentra el parque vehicular de la corporación, dijo que “ya vieron la situación de las patrullas, no hay mucho que decir, pero lo que sí se va a hacer es, con apoyo del presidente municipal, actualizar y modernizar y que el personal de policía esté certificado. El que no esté certificado lo vamos a mandar a certificar, ya después lo que proceda”.

Jacqués Mena reconoció que contar con el parque vehicular necesario para la Dirección de Seguridad dependerá del presupuesto, “no queda en mis manos, pero con lo que tenemos podemos trabajar muy bien porque viene el refuerzo de Marina y creo que vamos a hacer un buen trabajo que se va a ver en poco tiempo”.

Al iniciar esta nueva administración, la corporación cuenta con 12 patrullas en circulación, 10 elementos en bicicleta y además motocicletas (no dijo una cifra de estas últimas). “No es lo necesario, pero es lo que tenemos en estos momentos”.

Además, refirió que en la Dirección de Seguridad hay 87 elementos, pero de esos hay personal que se encuentra con permiso o incapacitado, “entonces sí tenemos un poco de problema, pero con una buena estrategia se va a poder resolver”.

Anticipó que buscará ampliar la plantilla de elementos y reiteró el compromiso de no sólo mejorar la percepción de seguridad, sino que el mismo ciudadano pueda confiar en el policía, “porque lamentablemente no es el problema nada más de Apizaco, es un problema nacional, en muchos lugares, no en todos, que la sociedad desconfíe del policía”.

Por último, señaló que la misión es que el ciudadano pueda acercarse al policía y que tenga la confianza de pedirle su apoyo. Además, aseguró que será un director de puertas abiertas y de tiempo completo.