Se ampliará “Tolerancia Cero” en comunidades de Huamantla para prohibir bailes sonideros, fiestas en vía pública y reducir consumo de alcohol: Santos

Salvador Santos Cedillo, alcalde de Huamantla, advirtió que podría ser ampliada la estrategia “Tolerancia Cero” hacia la comunidad de Xicohténcatl, a fin de prohibir la realización de bailes sonideros y fiestas en la vía pública, así como para restringir el consumo de bebidas alcohólicas, para evitar riñas y otros problemas que pongan en riesgo la vida de las personas.

Tras lamentar los hechos suscitados elpasado fin de semana, en los que una persona perdió la vida en la colonia San José Xicohténcatl, luego de que fue atropellada a la salida de un baile sonidero, el presidente municipal refirió que se tomarán acciones.

Afirmó que ha mantenido comunicación constante con los y las presidentas de comunidad y con asociaciones de padres de familia, y que ha recorrido las localidades para abordar el tema de la venta de alcohol, ya que muchas personas se molestan por la negativa de licencias de funcionamiento, sin embargo, incumplen con requisitos y con la ubicación apropiada.

Acentuó que en Huamantla hay algunos “focos rojos, no tanto por inseguridad”, sino por el comportamiento de las comunidades, como es el caso de Xicohténcatl, de ahí que remarcó que nada más el municipio es el único autorizado para otorgar el permiso correspondiente para actos en la vía pública, con base en las requisiones que se deben cubrir.

En este sentido, citó que en ocasiones para la realización de un baile o una fiesta, las banquetas son deterioradas, se usa energía eléctrica de la red pública, se vende e ingiere alcohol y se generan peleas entre los asistentes.

“La verdad es que no estamos para cuidar fiestas, estamos para cuidar la integridad de la ciudadanía y aparte llegan los policías y empiezan a agredirlos, a las patrullas, es un tema complicado”, enfatizó el edil.

Sobre lo suscitado en Xicohténcatl dijo que ya se localizó lacamioneta que fue abandonada después del incidente, pero precisó que no se ejecuta un operativo específico en ese lugar sino en todas las comunidades, aunque, en este momento, la estrategia “Tolerancia Cero” solamente se aplica en la de Ignacio Zaragoza.

Al respecto, adelantó que en esta semana va convocar a una reunión de seguridad con la presencia de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional (GN) y de la mesa regional de paz, a efecto de determinar “si es prudente” aplicar Tolerancia Cero” en la comunidad de Xicohténcatl, para que “por el momento nada de bailes sonideros, nada de fiestas en la vía pública, reducir más constantemente el consumo de alcohol, todo el que esté afuera bebiendo, que de por sí está en la ley que no es permitido, pero vamos a ser más estrictos”.

Mencionó que en la actualidad hay entre tres y cuatro “focos rojos” en este municipio: las comunidades de Zaragoza y Xicohténcatl, así como una parte de los barrios de San Sebastián y de Santa Anita, debido al desorden propiciado por habitantes de esos lugares. Santos Cedillo fue abordado por medios de comunicación tras recibir la certificación de pozo de agua, por parte del gobierno estatal, en un evento celebrado en la capital tlaxcalteca.