Se acota el tiempo para registro a convocatoria del OPL Tlaxcala

Hasta el próximo 23 de febrero, las y los interesados en participar en el proceso de selección y designación de la o el consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), podrán llenar los formatos de los requisitos legales y documentales establecidos en la convocatoria abierta el pasado 4 de febrero.

Por ello, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala reiteró la invitación a la ciudadanía a formar parte de la selección e integrar el Organismo Público Local Electoral (OPL) de la entidad, pues aquellas y aquellos que llenen los formularios obtendrán un acuse de recepción de cuenta y contraseña y, con ello, ingresar con esta información al Sistema de Registro de Aspirantes habilitado hasta el 25 de febrero en el vínculo: https://vinculacion.ine.mx/sivople/app/login

El instituto precisó que luego será desarrollada la etapa de verificación de los requisitos legales, en la cual la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (CVOPL) verificará el cumplimiento de los requisitos legales y aprobará, a más tardar el 22 de marzo de 2022, el acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las personas aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada aspirante.

- Anuncio -

Es así como la relación con los nombres y apellidos de las personas aspirantes, se publicará en el portal del INE: www.ine.mx y en los estrados de las juntas Local y Distritales Ejecutivas en Tlaxcala.

La delegación estatal recordó que, entre otros, los requisitos legales que deberán cumplir las y los interesados es el de tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; poseer, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura; contar con buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Además, se pide: ser persona originaria de la entidad federativa o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses; no haber tenido registro a una candidatura ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.

Importante es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; no tener inhabilitación para ejercer cargos públicos; no haber sido persona designada por parte del Consejo General del INE en la Presidencia o Consejería Electoral del ITE o de cualquier otra entidad federativa; no ser persona inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan al solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante.

- Anuncio -

A efecto de conocer y descargar la convocatoria completa, las y los interesados pueden ingresar en https://cutt.ly/2OP7FTX, consultar las redes sociales del INE Tlaxcala o acceder al sitio https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/opl/convocatorias/convocatoria-2022/.