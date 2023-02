SDU tiene los mejores contratos colectivos porque apuesta a la lucha sindical razonada y no a la confrontación

El Sindicato Diálogo y Unidad (SDU) tiene los mejores contratos colectivos de trabajo del estado porque a través de asambleas se eligen democráticamente a delegados y a las comisiones revisoras, además de que la lucha por mejorar las condiciones de los agremiados es razonada y no de confrontación, ni de huelgas, ni paros, “por eso somos diferentes”.

Estas reflexiones se expusieron en la XXVI Asamblea General Ordinaria del SDU en la que los integrantes del Comité Ejecutivo rindieron el informe semestral que comprende del 15 de agosto de 2022 al 14 de febrero de 2023, mismo que fue avalado por los delegados asistentes. Este sindicato reportó finanzas sanas en este periodo.

En su mensaje, la secretaria general del Sindicato Diálogo y Unidad, Evelyn Paulina Vázquez Dávila resaltó que a un año de ser electa como dirigente de esta organización por la mayoría de las y los trabajadores, se cumple con la responsabilidad de rendir cuentas a través de un ejercicio transparente.

Resaltó que a través del Prevenimss se vacunaron contra la influenza a 2 mil 248 trabajadores, además de checar su peso y talla. El Centro de Integración Juvenil impulsó programas preventivos contra el tabaco, el alcohol, las drogas, la violencia familiar y el estrés laboral.

En tanto, con el convenio que se tiene con la Congregación Mariana Trinitaria se acercaron productos de vivienda digna a los agremiados con porcentajes de 10, 20 y 30 por ciento más económicos.

Un punto que resaltó es que la asesoría jurídica gratuita generó ahorros por hasta 755 mil pesos a las trabajadoras y trabajadores de este sindicato que solicitaron el apoyo en este rubro.

Vázquez Dávila apuntó que a la fecha el SDU tiene una bolsa de trabajo de 300 vacantes y enfatizó que en este sindicato adherido a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se impulsa la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en lo sindical, social, económico y cultural.

“Luchamos por los derechos de las mujeres para que tengan una vida digna a través de los diferentes programas sociales, porque en la CROC la mujer es primero”, finalizó.

Con la representación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la CROC asistió Eduardo Vázquez Martínez, quien solicitó a los delegados presentes compartir la información con sus compañeros para que sepan que este sindicato realmente realiza un trabajo diario y permanente en todas las áreas.

“El CEN de la CROC sigue impulsando acciones necesarias para consolidar el trabajo decente en las empresas donde somos titulares del contrato colectivo de trabajo, por eso cuidamos que los derechos laborales establecidos en la Constitución Política, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios internacionales ratificados por México, se plasmen en el contrato colectivo”.

Es por ello que enfatizó que el trabajo que hacen las comisiones revisoras es importante, porque cuando queda plasmado en el contrato colectivo lo que se logra, “ya no se puede borrar, ya es obligación para la empresa en beneficio de cada uno de ustedes. Por eso es importante que la asamblea elige democráticamente a los delegados y a las comisiones revisoras, no hay imposiciones, no hay una lucha de confrontación, con huelgas o con paros, por eso somos diferentes, por eso tenemos los mejores contratos colectivos de trabajo del estado en empresas donde ustedes laboran. Claro, no todas están en ese punto de excelencia, pero en las que todavía no hemos logrado fortalecer esos puntos, estamos trabajando para poder hacerlo”.

Tanto Paulina Vázquez como Eduardo Vázquez anunciaron que el SDU participará en el próximo Congreso Nacional de la CROC con propuestas, entre ellas plantearán elevar la tasa de sindicalización que hoy en día es del 12 por ciento de los trabajadores formales, a fin de construir una presencia sólida y fuerte que permita hacer un contrapeso a las decisiones que toman los gobiernos y los representantes políticos.

Además, Vázquez Martínez expuso que cuando no hay un sindicato que defienda a los trabajadores, se ve pisoteada su dignidad como trabajador y como ser humano, de ahí la sugerencia de que se acerquen a un sindicato para que los defienda y los proteja.

“Hay que fortalecer los sindicatos en sus diferentes áreas de comunicación, de organización y de posicionamiento político para participar en las decisiones importante en busca de la mejora de nuestros derechos laborales”.

Concluyó que la lucha del SDU es auténtica, no es inventada, “nuestra lucha es acorde con los tiempos que vivimos, por eso en la unidad está nuestro éxito”.