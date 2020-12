SCT sigue sin dar respuesta a solicitud de investigación a constructora de autopista: Barrales

Mientras la empresa Aleatica, antes OHL, “sigue haciendo negociazo”, la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tlaxcala aún no da respuesta a la solicitud de investigación sobre presuntas anomalías en la construcción de la pista Amozoc-Perote y Cuapiaxtla-Cuacnopalan, ya que afectó a ejidatarios de cinco municipios.

Así lo señaló, Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto, quien reiteró que el problema es que la concesión a esa compañía española fue ampliada a otros 30 años “de forma ilícita” en el sexenio federal pasado.

“Fui varias veces a la SCT Tlaxcala y no hubo una solución, pero no se debe dejar de insistir porque las empresas extranjeras que han operado en medio de mucha corrupción no pueden seguir siendo solapadas”, aseveró.