Sarmiento anuncia que se emprenderán acciones penales contra Marcial Gress e Isabel Juárez; solicitará su “separación” del CAP

Por probable usurpación de funciones, presentar documentos apócrifos y falsificar firmas, integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) emprenderán una acción legal de tipo penal ante las autoridades en contra de José Isabel Juárez Torres y Marcial Gress Roldán, además de solicitar su “separación” de esta organización.

- Anuncio -

Lo anterior lo dio a conocer quien afirma es el dirigente legal del CAP en Tlaxcala, Sergio Sarmiento Rodríguez que ofreció este martes una conferencia de prensa, junto con otros integrantes de esta organización, con el propósito de aclarar a las autoridades que él fue electo en un proceso apegado a la convocatoria el pasado domingo y que cuenta con el respaldo de ocho de las 10 agrupaciones campesinas que integran esta confederación.

Tras presentar el oficio que lo acredita como dirigente del CAP en Tlaxcala, mismo que está avalado por José Amadeo Hernández Barajas, coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente, Sergio Sarmiento y Tulio Larios Aguilar, este último secretario técnico, anunciaron que promoverán dichas acciones por los motivos ya citados y porque “su protagonismo es exagerado, mienten de manera recurrente y falsifican firmas”.

Sergio Sarmiento señaló que por la actitud de Marcial Gress y José Isabel Juárez fue cancelada una reunión que iban a sostener con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con la finalidad de exponerle propuestas para elevar la productividad en el campo con proyectos productivo y acciones de vivienda para la gente de este sector.

- Advertisement -

Recordar que el pasado lunes, Marcial Gress ofreció otra conferencia de prensa en la que dijo que él es el dirigente del CAP, pues cuenta con el reconocimiento de José Durán Vera, líder nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD).

También puedes leer: Confía Gress Roldán en que el CAP no se fracture y haya reconciliación pronta con sus opositores

Ante este conflicto al interior del CAP, Sergio Sarmiento mencionó que se ha perdido un mes de gestión en beneficio del sector campesino de Tlaxcala. Además, exigió a Armando Contreras Castillo que deje de entrometerse en la vida interna de esta organización y se dedique a sus responsabilidades como director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) que le encomendó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El día de ayer (el lunes) teníamos programada una reunión con la gobernadora y estos personajes engañaron al secretario de Impulso Agrícola (Rafael de la Peña Bernal) presentando documentación apócrifa. Entonces, el gobierno del estado entra en confusión y de plano nos canceló la reunión”, refirió Sarmiento.

- Advertisement -

Mencionó que Marcial Gress se maneja de manera tenebrosa y con falta de respeto a las instituciones, pues “ha falsificado documentos y ha engañado a algunos secretarios del gabinete estatal. Nosotros hemos sido respetuosos y hemos seguido todos los procesos para tener la representación legítima del CAP en Tlaxcala”.

En tanto, Tulio Larios manifestó que por la violación a los estatutos del CAP nacional van a solicitar la “separación” de la organización de Juárez Torres y Gress Roldán, por promover la división y el “protagonismo excesivo de ellos no nos favorece a las organizaciones campesinas, no nos sirve tener personajes de esta naturaleza, que mienten de manera recurrente, que son capaces de alterar documentos y falsificar firmas, eso no ayuda. Que no quede duda que de las 10 agrupaciones del CAP, ocho estamos aquí sentados”.

También puedes leer: Denuncian irregularidades en el Congreso Agrario Permanente de Tlaxcala; piden la salida de Gress Roldán