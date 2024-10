Sandra Aguilar analiza su posible postulación a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano

A uno días de que se inicie el proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano, la representante de ese instituto político en el Poder Legislativo, Sandra Aguilar Vega denunció que existen una serie de acciones que “buscan desestabilizar al militante y al partido”, por lo que analiza su participación en el proceso.

Aunque en su momento la activista había anunciado su determinación de buscar dirigir esta fuerza política, toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que, una vez concluido el proceso electoral, deberá realizarse la renovación de su coordinación estatal, la cual actualmente preside Refugio Rivas Corona, la diputada reconoció que ahora analiza la viabilidad de su postulación.

La molestia de la diputada radica en que están acusando a sus seguidores de supuestamente solicitar documentación a militantes y simpatizantes del partido naranja para apoyar sus aspiraciones, lo cual negó.

“Me dicen sorpresivamente, Sandy que nos mandaste a fulano para que te dé una documentación, y les he dicho que no tengo idea de lo que están hablado; entonces es algo que están haciendo a mi nombre y en estos momentos, aún no tomo la decisión de participar como diputada Sandra Aguilar”.