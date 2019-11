Sanciona mesa directiva a diputada Michaelle Brito por “injuriar” a un legislador

Por incurrir en actitudes que violentan el quehacer parlamentario, la mesa directiva del Congreso local sancionó, con amonestación con constancia en actas, a la diputada petista Michaelle Brito Vázquez, ello luego de que la semana pasada arremetiera con palabras altisonantes en contra de su homólogo, Rafael Ortega Blancas.

La sanción fue dada a conocer por la propia Brito Vázquez, quien pese a aceptar la pena, denunció que se violó el debido proceso y exigió que la medida se aplique en todos los actos, pues acusó a la mesa directiva y a los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de ser los promotores y principales violadores de las normas internas del Poder Legislativo.

Este martes, en la sesión ordinaria, la diputada petista reveló la sanción aplicada en su contra, pues de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados serán amonestados por el presidente de la mesa directiva o de la Comisión Permanente, según corresponda, con constancia en el acta, cuando “profiera injurias o amenazas a uno o varios diputados, o a los integrantes de las Instituciones de la Federación, Estado o ayuntamientos. Lo anterior sin contravenir a lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Política del estado.

Pese a ello, de forma irónica, felicitó a los integrantes de la mesa directiva y en especial a la presidenta de la mesa, su correligionaria María Félix Pluma Flores, pues “en mi caso se ha tomado tiempo y ha hecho un estudio minucioso de lo que rige nuestro proceder”.

Empero, denunció que esa misma actitud debería privar todos los actos al interior del Congreso local, en el especial, los que rigen a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación, ya que “no se cumple con el Reglamento, porque las sesiones no inician a las 10, sino mucho después, no se pasa convocatoria ni orden del día 24 horas antes de la plenaria”.

Abundo: “Tampoco se cumple con la Ley Orgánica, ya que no se nos ha dado a conocer al pleno, por parte de la Junta de Coordinación y Concertación Política, el informe trimestral que debe rendir el Comité de Administración”.

Exhortó a sus correligionarias y presidentas de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación, María Félix Pluma Flores e Irma Yordana Garay Loredo, respectivamente, que “apliquen la Ley Orgánica y el Reglamento Interior por igual a todos, que se aplique con honestidad y transparencia y no por interese personales, económicos y políticos… porque más allá de esto hay que hacer cosas mejores como no robar, no mentir ni traicionar, pero la verdad no peca pero sí incomoda”.