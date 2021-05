Pide Sánchez no vender el voto; el momento de votar por alguien diferente

Quien paga para ganar, llega a robar, afirmó el candidato al gobierno del estado por el Partido Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Sánchez García, quien llamó a los tlaxcaltecas a no vender su voto ni empeñar el futuro de Tlaxcala con “las propuestas de siempre y con los que siempre nos han gobernado”.

En diversas reuniones, el abanderado de Redes Sociales ha enfatizado que “no es justo para las y los tlaxcaltecas que diario salen a trabajar para tener los benditos alimentos en su mesa, comprarle a su hija o su hijo el juguete que desean, que despiertan con una sed de justicia de un mejor Estado, como para que llegue una candidata y se aproveche de su situación socioeconómica dándoles una despensa, dádiva o efectivo a cambio de su voto”.

Abundó que su propuesta de campaña ha sido a favor de la transparencia y el trabajo, “sin apostarle al dispendio, al gasto”, pues aseguró que a diferencia de las seis candidatas mujeres, “he sido el único en ser insistente en que las y los tlaxcaltecas no se vendan, ni empeñen el futuro de Tlaxcala por alguna dádiva”.

Sánchez García enfatizó que “Tlaxcala no se vende, ni nosotros declinamos porque no nos vendemos al mejor postor. Como otras y otros que ya declinaron. Eso no es honradez y se llama oportunismo. Nosotros estamos de pie y firmes porque está en juego seis años de darle continuidad a la cúpula política. Está en juego la vida de nuestras hijas e hijos, de amigas y amigos, de nuestra familia y Estado. Todo está en juego”.

Por ello, consideró que las promesas de campaña de las dos candidatas de las coaliciones, “se han transformado en ofensas hacia las personas más necesitadas y con un alto grado de pobreza extrema. Por eso, es necesario y urgente un cambio total para que no sean las mismas familias que continúen sometiéndonos”.

El ex diputado local sostuvo que la realidad que vivimos en el estado de Tlaxcala ha empeorado cada vez más, de ahí que “la percepción que tienen las y los tlaxcaltecas hacia los políticos es pésima, llena de desconfianza, corrupción y una pésima administración, lo que ha hecho que vean a un nuevo personaje para recuperar a nuestro Estado de las manos de las familias políticas que controlan todo”.

“Es momento que voten por alguien diferente, alguien que tenga la sencillez y calidez humana para gobernador. Necesitamos de un líder, no de aquellas candidatas que nos quieren comprar con un calentador, una dádiva o efectivo a cambio de nuestro voto. Yo, les digo: Acepten todo lo que les den, al final es suyo, porque es parte del presupuesto, no es de sus bolsillos, pero cuando sea el 6 de junio voten por SAGA y por Redes Sociales Progresistas”.