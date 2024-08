San Judas Tadeo abrazó a los tlaxcaltecas

Cuando hablamos o escuchamos de San Judas Tadeo es innegable pensar en esas figuras de tamaño real que inundan el metro de la Ciudad de México el 28 de octubre, en lo caótico que es ese día porque paraliza a la ciudad, incluso hay memes que afirman bajan los índices delictivos. Es un santo que no sabe de preferencias, para ricos, pobres y la clase media, él es el de los encargos más complicados, el de las tareas más duras. Ahora después de una gira casi artística sus reliquias visitaron Tlaxcala.

“A 10 pesos la foto oficial de San Judas Tadeo, a 10 pesos la foto oficial de San Judas Tadeo”, repite una y otra vez Israel Sánchez, mientras camina a contracorriente de la fila que avanza para ver las reliquias del afamado Santo. San Judas Tadeo es muy venerado en México, especialmente por su papel como santo de las causas difíciles y desesperadas. La devoción se ha arraigado profundamente en la cultura popular y religiosa mexicana a lo largo de las últimas décadas. Del 23 al 25 de agosto, las reliquias de uno de los santos favoritos incluso de las redes sociales se albergaron en la iglesia de San José en la capital de Tlaxcala. La diócesis del estado esperaba al menos 8 mil asistentes, pero el padre Ranulfo Rojas Bretón, vocero de la misma, afirmó que fueron más, pues hubo afluencia día y noche.

El ambiente en la iglesia de San José es de fervor y devoción. Los asistentes no solo buscan una conexión religiosa, sino también un momento de reflexión y gratitud. Se puede sentir algo en el ambiente, algo que da paz. La fila se extiende hasta la esquina de Correos y de ahí zigzaguea un par de veces por la Plaza de la Constitución. La paciencia de los devotos se traduce en emoción a medida que esperan su turno para ver las reliquias, son las 10:30 de la noche y no hay prisa, pero sí hay mucha fe.

La presencia de San Judas Tadeo en Tlaxcala ha sido un evento esperado con ansias por muchos. Una señora en la fila va con dos mujeres con apariencia casi de adolescentes, una le dice: “Hay que pedir por Miguel Ángel porque es un caso difícil”, las tres se sueltan a carcajadas pero la mayor le contesta que “todas somos casos difíciles” y cambia el tema al clima, “Que bueno que venimos a esta hora y no como todos los que hicieron fila temprano y se quemaron”.

Israel Sánchez, uno de los comerciantes que acompaña la visita de las reliquias, comenta: “Somos comerciantes de la Ciudad de México y otros lugares, acompañamos ahora la reliquia en los diversos puntos que ha visitado desde que empezó en agosto. Nosotros nos dedicamos a vender artículos religiosos, y aunque mi trabajo principal es agente financiero, este tipo de eventos son un un plus para nosotros”. Israel lleva 15 años en este oficio, que comenzó como una afición y se convirtió en una actividad importante en su vida. Explica que su familia también participa en la elaboración de los productos que vende, desde pulseras hasta collares. “Esta temporada es especial y muy significativa, no solo por la parte económica, sino también por la conexión espiritual que sentimos”, añade y además se presenta como orgulloso vecino de la Basílica de Guadalupe.

Otro visitante fue Víctor Maldonado, un devoto que expresa su emoción: “Estoy viejo y nunca había visto algo como esto. No tengo las posibilidades de ir a Roma u otros lugares lejanos, así que ver las reliquias aquí es una bendición. Sentir la presencia de San Judas Tadeo en Tlaxcala es algo que nunca hubiera imaginado.” Víctor, acompañado por su esposa, considera este evento como una oportunidad invaluable para su fe, especialmente dada la dificultad de viajar a lugares donde las reliquias están permanentemente exhibidas.

Sabina Solís, de 68 años de edad y oriunda de Chiautempan, destaca el impacto personal que este evento tiene en su vida, pues San Judas, asegura, le quitó el cáncer: “Le pedimos tantas cosas a San Judas, tantas bendiciones y salud para nuestra familia. Yo misma estuve en tratamiento contra el cáncer y vengo a darle las gracias por la salud que tengo ahora”.

Ella ha dedicado gran parte de su vida a la devoción a San Judas Tadeo, y la presencia de las reliquias en Tlaxcala es una oportunidad para expresar su gratitud. “Ver las reliquias es una experiencia que no se puede explicar con palabras; es una mezcla de emociones que va más allá de lo físico, siento tristeza, felicidad, emoción, todo al mismo tiempo”.

La visita de San Judas Tadeo a Tlaxcala ha sido un evento que no solo ha atraído a miles de devotos, sino que también ha generado un impacto significativo en la comunidad local. La oportunidad de ver las reliquias del santo ha sido recibida con una mezcla de alegría, devoción y esperanza, resaltando la importancia de San Judas Tadeo en la vida espiritual de muchas personas, quienes juntas caminan y convergen bajo un mismo objetivo: pedir, venerar y agradecer.

Las reliquias, más allá de lo religioso, mientras un extraño clima cálido abraza el centro de Tlaxcala, dejan diversas postales dignas de ser contadas, como el niño de no más de 12 años que persuade a un matrimonio con una figura de unos 45 centímetros en 500 pesos y que luego regatea hasta 400 para que “ya se la llevan”, después les ofrece otra más chica primero en 200 pesos y luego en 150. Pero no se la compran, le dicen que a la vuelta, aunque el niño que sabe que no habrá vuelta les da las gracias, y se va sonriente a seguir ofreciéndola.

Ya entrados en el atrio un policía le comparte de su comida a un perro, él estaba junto con otros compañeros cuidando el acceso, pero es tan altamente seguro cuando un evento religioso nos hace un pueblo civilizado que no necesitaríamos de los elementos de seguridad para vigilar el correcto andar hasta adentro.

El padre Ranulfo Rojas, vocero de la diócesis, señala: “La afluencia ha superado nuestras expectativas, y estamos muy agradecidos por la respuesta de los fieles. Este evento ha sido un recordatorio poderoso de la fe y la devoción que San Judas Tadeo inspira en todos nosotros.” La iglesia de San José, durante esos días, se convirtió en un centro de espiritualidad y comunidad, reafirmando la profunda conexión que existe entre los devotos y su santo patrón. Seguro, se lleva muchos encargos tlaxcaltecas, y deja corazones esperanzados en contextos donde la fe es el arma que combate cualquier adversidad.

Al llegar al último tramo del recorrido, cuando ya podías mirar cerca “la mano” de San Judas, sin religión o con religión, era innegable que una energía muy fuerte contagia a todo visitante. Había quienes llorando se acercaban, quienes pasaban más despacio para admirarla y quienes se sentaban porque traían, tal vez, una larga lista de peticiones.

Con el cierre de este significativo recorrido, la presencia de San Judas Tadeo ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fieles, recordándoles la fuerza de su fe y el poder de la esperanza en cada paso de su camino espiritual.