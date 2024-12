Salvador Armas Ruiz y su literatura sin pretensiones

Salvador Armas Ruiz es un escritor tlaxcalteca que ha consolidado su carrera con el paso de los años. Su recorrido es la historia de un joven que comenzó en la escritura por “despecho académico” y terminó conquistando la escena literaria local e incluso ha trascendido internacionalmente, sobre todo con el género fantástico. Hoy, tras obtener múltiples premios y becas, Salvador se encuentra en una fase de madurez creativa que lo lleva a explorar nuevas formas de narración, como la literatura digital.

- Anuncio -

Sobre su proceso como escritor, Salvador cuenta, en entrevista para La Jornada de Oriente: “Es curioso, ya no me siento como antes, la escritura no es solo escribir, ahora es más como un oficio. En este momento de mi vida no solo escribo, también edito, soy parte de todo el proceso editorial. Y eso ha sido, tal vez, la mayor revelación de este camino”, comenta con un tono de satisfacción.

Su reflexión es contundente. A diferencia de sus inicios, cuando comenzó escribiendo por simple afición, ahora se ha adentrado en un proceso más profesional y maduro. Salvador, al hablar de su vida actual, resalta un punto crucial: “Ya no escribo solo por escribir, ahora se trata de construir, de trascender, de dejar algo de mí en cada obra. Y eso cambia la perspectiva de la escritura”.

A través de los años ha logrado conquistar varios premios, pero su trayecto no ha sido sencillo. “Nunca imaginé que la literatura sería una carrera seria para mí. Pensaba que era solo un hobby, algo para pasar el tiempo. Pero un día, después de un fuerte golpe emocional, decidí que quería probar suerte en los concursos literarios”, relata sobre su primera participación en el mundo de las letras. Fue en 2016 cuando la vida de Salvador dio un giro. Después de una experiencia frustrante en el ámbito académico, donde no logró ingresar al posgrado en la UAM, la literatura se presentó como una opción viable y desafiante.

- Advertisement -

Lo que comenzó como una respuesta ante un revés académico se transformó rápidamente en su vocación. Con una mezcla de ingenuidad y determinación, Salvador presentó su primer trabajo para el Premio Estatal de Literatura de Tlaxcala sin demasiadas expectativas. Para su sorpresa, ganó. “No me lo podía creer. No solo había ganado, sino que ese premio fue el impulso para tomar en serio lo que había hecho hasta ese momento”.

Este primer premio fue solo el inicio. A partir de ahí, Salvador comenzó a sumar logros a su carrera, desde becas hasta premios de gran renombre. Entre ellos se encuentran el Premio Estatal de Ensayo “Emmanuel Carballo”, que le permitió consolidarse como escritor, y el Premio Latinoamericano de Expresión Escrita Covid–19 en la categoría de ensayo. Sin embargo, uno de los momentos más destacados para él fue en 2020, cuando la pandemia le trajo consigo una inesperada cosecha de premios.

“Para muchos, 2020 fue un año de encierro y desesperación, pero para mí fue un año de productividad. Pude ganar varios premios y ver concretarse proyectos que venían gestándose. Fue un año de transformaciones personales y profesionales”, explica Salvador. Durante esa época, además de los premios, participó en el Programa de Producción Editorial 2020, con el cual se publicó su libro Ficciones para Llevar, que abarca temas de ciencia ficción y reflexión literaria.

- Advertisement -

El escritor tlaxcalteca también es un firme defensor del arte digital y la literatura interactiva. En 2024 presentará su obra de realidad virtual Píldoras contra el sueño en el Electronic Literature Organization Conference and Media Arts Festival, evento auspiciado por la Universidad Central de Florida. “La literatura digital es una extensión de la imaginación humana. Las posibilidades de contar historias son infinitas. Es un medio que está en crecimiento, y yo quiero formar parte de ese futuro”, menciona Salvador.

Al hablar de sus libros, se muestra orgulloso pero también reflexivo. Su obra La Jerarquía de las Hormigas, que fue galardonada con el Premio Estatal de Ensayo, es una de sus creaciones más significativas. La obra, como la mayoría de sus escritos, tiene una fuerte carga filosófica y social, lo que le ha valido el reconocimiento tanto dentro como fuera de Tlaxcala.

Su capacidad para reinventarse y su incansable trabajo lo han colocado como uno de los escritores más destacados de su generación. Con varios libros publicados, entre ellos Pelusas Bajo la Cama y Ficciones para Llevar, y La Jerarquía de las hormigas, Salvador Armas se ha establecido como una voz inconfundible en la literatura tlaxcalteca.

En la entrevista, se hace evidente su pasión por las letras y por el legado cultural de Tlaxcala. “El trabajo que hacemos como escritores tiene un impacto en la sociedad. La literatura no solo entretiene, también educa y cuestiona. Y esa es una responsabilidad que no tomo a la ligera”, afirma con determinación.

Salvador también ha experimentado de cerca los retos que enfrentan los escritores jóvenes. “Es fundamental que los nuevos autores encuentren espacios donde puedan desarrollarse y compartir sus historias. Las plataformas digitales son una gran oportunidad para esto, pero también hay que cuidar la calidad del contenido”, reflexiona.

En este sentido, Salvador es un ejemplo para las nuevas generaciones, mostrándoles que el camino de la escritura no siempre es fácil, pero que siempre es válido seguirlo si se tiene pasión y compromiso.

El escritor, al mirar hacia el futuro, se muestra optimista. “El panorama literario está cambiando constantemente, y aunque las dificultades no desaparecen, hay más oportunidades para quienes están dispuestos a experimentar y a salir de su zona de confort”. De hecho, Salvador se siente motivado por la posibilidad de seguir explorando nuevas formas de contar historias, ya sea en el ámbito digital o en formatos más tradicionales.

Salvador Armas reflexiona sobre su evolución como escritor y su proceso creativo, destacando la importancia de la reinvención: “Creo que muchos, que después del boom te guardas, te retraes un poco y sientes, o al menos yo así lo he sentido, que tienes que reinventar lo que escribes. Curiosamente, esa labor interior que he hecho en estos últimos tres años, ha tenido mucho que ver con revisar qué escribo, cómo lo escribía y hacia dónde va lo que actualmente tendría que estar escribiendo o que escribo”. Reconociendo su fase experimental, explica que se siente preparado para abordar nuevos caminos narrativos: “Me siento con herramientas suficientes para empezar a experimentar. Ahora lo que hago tiene que ver con agarrar estructuras, ver cómo son las estructuras alternativas que está consumiendo la gente, principalmente en series y películas. Ahí está lo que la gente está consumiendo, qué tipo de estructuras narrativas son las que están resultando exitosas. Eso lo estoy llevando a lo que escribo, a los formatos de cuento y ensayo, tratando de reproducir esas estrategias y estructuras dentro de la literatura”, cuenta.

Salvador Armas se revela como un escritor apasionado, comprometido y lleno de energía. Su historia es un reflejo de cómo, a pesar de las adversidades, la literatura puede ser un medio para encontrar respuestas, cuestionar el mundo que nos rodea y, sobre todo, dejar una huella. Como él mismo lo dice: “Escribir es vivir muchas vidas, es dejar que las palabras nos transformen”.

Con varios proyectos en puerta y un continuo proceso de crecimiento, Salvador está decidido de que la escritura nunca deja de ser una forma de resistencia y transformación. A medida que avanzaba la conversación, Salvador Armas compartió cómo su proceso creativo ha ido evolucionando, especialmente en relación con su reciente acercamiento a la poesía.

“En realidad no escribo poesía de manera habitual, pero ahora me he estado enfocando en ella como un reto personal”, confesó el escritor. Explicó que, a pesar de que la poesía no había sido su primera pasión literaria, este nuevo enfoque lo ha llevado a explorar formas de expresión que le resultan más complejas, pero que considera cruciales para su desarrollo como escritor.

Además, Salvador relató cómo su vínculo con el mundo editorial ha cambiado, pues no solo escribe, sino que también se involucra en la parte técnica del proceso como parte de su trabajo en la editorial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). “Llevo todo el proceso editorial, desde la corrección hasta la diagramación, maquetación y publicación. Es un trabajo que absorbe muchísimo tiempo y energía, pero es un camino que también me apasiona”, indicó. Para él, el proceso de creación no termina con la escritura, sino que se extiende a la construcción de la obra en su totalidad, y este enfoque integral ha sido una de las características que lo ha marcado como escritor en los últimos años.

La vida literaria de Salvador Armas es un testimonio de la perseverancia y la pasión por la escritura. Ha logrado consolidarse como una figura clave en la escena literaria tlaxcalteca. Con cada libro publicado, con cada premio recibido, Armas se acerca más a su meta de ser no solo un escritor reconocido, sino también un faro para las nuevas generaciones de creadores literarios, sobre todo para aquellos que buscan explorar más allá del libro como un objeto físico, pues Armas reconoce la importancia de converger con el mundo digital para hacer la literatura más interactiva.

En sus propias palabras, el escritor busca transmitir autenticidad en cada historia que narra, sin pretensiones de deslumbrar ni de aleccionar al lector. “No quiero deslumbrar a nadie con lo que escribo, quiero narrar historias auténticas”, afirma.

Subrayó su deseo de recrear las mismas emociones que sintió de niño al sumergirse en los relatos de Julio Verne o Horacio Quiroga. Para él, la verdadera magia de la literatura radica en la conexión genuina con el lector, donde la técnica y la práctica se unen con una profunda humildad, rechazando cualquier forma de literatura pretenciosa que busque apantallar o subestimar la inteligencia del público.