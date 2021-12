Sector salud tlaxcalteca discrimina y estigmatiza a personas con VIH, denuncian activistas

La discriminación y la estigmatización de los que son objeto las personas con VIH no solo es social, sino también en el acceso a los servicios de salud, pues no reciben la atención que necesitan y enfrentan desabasto de medicamentos para su tratamiento, denunció Arturo Escobar Muñoz, activista por los derechos de este sector poblacional.

Derivado de esta situación, reveló que la Coalición Mexicana y el Colectivo LGBTTI en Tlaxcala dan acompañamiento a un joven seropositivo que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la Secretaría de Salud (Sesa) porque no se le ha entregado un medicamento necesario para su tratamiento de los meses de junio a octubre de este año.

En rueda de prensa con motivo del Día Internacional contra el Sida, Escobar Muñoz lamentó que a 40 años de haberse presentado el primer caso de esta enfermedad en México, las personas con este padecimiento continúan siendo estigmatizados y discriminados socialmente, pero lo más grave es que esta situación también se presenta en el sector salud.

La falta de atención, abundó que incrementó durante la pandemia de Covid-19, pues por la normatividad que aplicaron las autoridades para contener el virus se dejaron de realizar actividades para promocionar la prevención del virus que causa el Sida, “sí hubo detecciones, pero no prevención”, apuntó.

En el caso de la queja presentada por un joven seropositivo contra la Sesa, consideró que se trata de un acto discriminatorio, pues las autoridades aseguran que cuentan con la dotación de medicamentos necesarios para atender a la población.

“Recibió su tratamiento para dos meses, pero acudió en junio y no le dieron el medicamento, suponemos desabasto, aunque se nos argumenta que no es un tema de desabasto, comentaron que a alguien se le olvidó pedir el fármaco y para nosotros es grave que ocurran este tipo de situaciones. El joven acudió nuevamente en octubre y la respuesta es la misma. Nos dicen que no es un tema de desabasto sino de distribución”.