Salud pública en Tlaxcala

En Tlaxcala, la mayoría de la población ocupada está en la economía informal, lo que significa que no cuenta con seguridad social, no son derechohabientes de los sistemas de salud como el IMSS, ISSSTE o de los servicios médicos proporcionados por el Ejército y la Marina, esto significa que la prevención o curación de las enfermedades de los familiares de empleados informales se hace por dos vías: 1. La salud pública brindada por el Estado, llámese centros de salud, Hospital Infantil, Hospital de la Mujer, Hospital General e Insabi, 2. Por el servicio privado, ahí podrían ubicarse hospitales, clínicas, consultorios. Éstos se relacionan con el nivel socioeconómico de la población, eso definirá el tipo de atención. Independientemente el tipo de servicio que ocupen, el gasto de bolsillo es muy bajo por persona, está comprobado que la salud no es una prioridad en el gasto, aunque de esta dependa el bienestar físico y emocional de las personas.

En el sistema de salud en Tlaxcala hay un tercer grupo de población que requiere atención: los empleados del gobierno del estado que están adscritos al Ejecutivo, a los municipios y al sector magisterial, éstos que no reciben el servicio del IMSS o ISSSTE por su tipo de adscripción estatal y no federal y para ello se creó un sistema de atención mixto, es decir, el gobierno creó módulos de atención con personal médico, enfermeras y su propio sistema de distribución de medicamentos. Los módulos son de atención de primer nivel, es decir, para casos de atención especializada no tenían ni tienen capacidad de respuesta, paralelamente se promovió la atención privada, a partir de la firma de convenios con hospitales, clínicas y consultorios de primer, segundo y tercer nivel. Los empleados podían ocupar los módulos o bien acudir directamente al sector privado, generar su cita, recibir la atención y surtir su medicamento, ya sea en las farmacias del gobierno o bien adquirirla con las privadas que tenían convenio con el gobierno del estado.

El modelo es público y privado, por lo menos en las últimas décadas estaba presente el sector privado en la atención médica de los trabajadores activos o pensionados del gobierno y de sus organismos, además del personal en los ayuntamientos. Este sistema atiende lo mismo a trabajadores de base que de confianza. Es un hecho que la capacidad de los módulos era y es insuficiente para la atención a trabajadores y sus familiares, es una realidad que muchos prefieren el servicio privado por una supuesta rapidez en la atención y porque es posible tener acceso a los medicamentos a través de las distintas alternativas de farmacias instaladas en la entidad que tenían o tienen convenios con el gobierno del estado. Sin embargo, el modelo ha ido en decadencia por varias razones, entre ellas y quizás la más importante es que colapsó económicamente. Al menos desde el gobierno de Mariano González Zarur se evidenció el costo para el erario de la atención a pacientes y desde esos años se plantearon algunos sistemas de control para tratar de disminuir el monto destinado a la salud desde este sector de trabajadores, si bien desde esos años se identificaron prácticas de corrupción, abusos de los hospitales, clínicas, consultorios y el propio crecimiento desorbitado de los precios de los medicamentos, no se logró cambiar por un modelo menos oneroso para las arcas públicas. El problema continuó en la administración de Marco Mena, nuevamente se identificó el problema y se fueron generando estrategias para que el impacto económico fuera menor, pero en ambos gobiernos no se suspendió el modelo mixto, éste siguió funcionando aunque con algunas restricciones: se crearon algunas farmacias para surtir medicamento y se limitó el número de éstos; se redujo el número de recetas emitidas en un determinado tiempo para un mismo paciente, pues se identificaron abusos sistemáticos de trabajadores que actuando con dolo utilizaban el servicio médico para dar cobertura a familiares indirectos, hacer negocio del modelo. En el gobierno actual, la situación no ha mejorado, el modelo sigue en crisis y las restricciones continúan y se acentúan con mayor profundidad, se han cerrado varias de las farmacias que se habían instalado y han aumentado las restricciones para recibir la atención y la entrega de medicamento. Paralelamente fueron suspendidos varios convenios con hospitales, clínicas y consultorios y, desde luego, con varias de las farmacias que históricamente surtían medicamentos a los pacientes. Aun con todo el modelo sigue siendo mixto, de curación y no de prevención.

El problema ha ido escalando y el modelo debe pasar por una profunda revisión, de tal manera que se logre mejorar la atención, se cuente con personal médico especializado y haya medicamentos suficientes, sin que esto implique un mayor costo al erario. La solución no es sencilla, pero lo ocurrido en la marcha y paro de sindicatos debería servir para tomarles la palabra, acabar con el modelo mixto que tiene un alto componente privado y consolidar el servicio estrictamente público. Una posibilidad es que a la base trabajadora, independientemente de su tipo de contratación, se le otorgue el servicio como derechohabiente permanente del propio sistema de salud que brinda el Estado, su carnet para los hospitales, clínicas y módulos, acabar con los convenios de todo tipo, eso sí mejorando el servicio, la infraestructura, el equipamiento, la contratación de médicos especializados y creando mecanismo de máxima publicidad en la compra de medicamentos de patente o genéricos. No a la privatización, sí a la salud pública.