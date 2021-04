Todos los sacerdotes de más de 60 años recibieron la vacuna contra el Covid-19: Rojas

Alrededor de 40 sacerdotes de más de 60 años de edad ya cuentan, por lo menos, con la primera dosis de vacuna contra el coronavirus y están a la espera de que las autoridades les indiquen las fechas para recibir la segunda inyección del esquema completo de inmunización, dio a conocer Ranulfo Rojas Bretón, coordinador de la Comisión Diocesana Covid-19.

Refirió que desde el principio de la campaña de vacunación anti Covid, el obispo Julio César Salcedo Aquino dio indicaciones para que los sacerdotes integrados a la Diócesis de Tlaxcala se ciñeran al calendario establecido por las autoridades para recibir la inyección.

“En cada municipio donde el sacerdote tiene su INE se presentó y recibió la dosis, así lo hicieron y hasta el momento no tenemos información de que alguno que no haya podido hacerlo o no haya recibido la dosis. Ha habido esta libertad, esta disponibilidad, esta conciencia de hacerlo, no sabemos de alguno que no haya recibido por lo menos la primera dosis”.